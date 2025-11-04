Google Pixel, suoni della natura dal Giappone con il nuovo aggiornamento di Sounds

Il più recente aggiornamento di Google Sounds porta un tocco di natura direttamente sugli smartphone Pixel. Con la versione 3.3 dell’app, Google introduce non solo un’interfaccia grafica rinnovata in stile Material You, ma anche una serie di nuovi suoni ambientali registrati sull’isola giapponese di Hokkaido, famosa per i suoi paesaggi selvaggi e la ricca biodiversità.

Le classiche icone a gradiente delle raccolte sonore lasciano ora spazio a illustrazioni vettoriali astratte, che seguono automaticamente il tema cromatico impostato nel sistema. Il risultato è un’interfaccia più coerente e moderna, con categorie visivamente distinte e un’esperienza più curata. Ma la vera novità non è estetica: l’app si arricchisce di suoni ispirati al mondo animale e naturale del Giappone settentrionale, pensati per chi ama personalizzare suonerie, notifiche e allarmi con toni originali e rilassanti.

Rane, uccelli e cervi nelle nuove raccolte

La nuova collezione include una varietà di registrazioni in formato .OGG, tutte provenienti dall’ambiente selvaggio di Hokkaido. Tra gli allarmi troviamo titoli come Dawn Chorus in Wild Hokkaido, Cuckoo Hoots, Brown-Eared Bulbuls e Frog Chorus. Per le notifiche si aggiungono suoni come Japanese Bush Warbler, Woodpecker Drum e Yezo Deer, mentre tra le suonerie compaiono Japanese Thrush, Sakhalin Leaf Warbler e il caratteristico Cicadas Scree.

Questi suoni, ispirati ai versi degli animali e ai richiami naturali dell’isola, trasformano le notifiche del Pixel in un’esperienza sensoriale più tranquilla e realistica. Un’idea che si inserisce perfettamente nella filosofia di Google, sempre più attenta alla personalizzazione e al benessere digitale.

Disponibilità dell’aggiornamento

L’update 3.3 dell’app Sounds è in fase di distribuzione su tutti i dispositivi Pixel. Una volta installato, gli utenti potranno accedere alle nuove collezioni direttamente dal menu Impostazioni > Suono e vibrazione > Suoni del dispositivo, sperimentando con le nuove ambientazioni acustiche.

Con questo aggiornamento, Google conferma la propria attenzione ai dettagli sensoriali dell’esperienza utente: un piccolo passo che unisce design, tecnologia e natura, trasformando ogni notifica in un richiamo al mondo esterno.