Very Mobile: 440GB in 5G full speed a 9,99€, l’offerta più aggressiva sul mercato

Very Mobile continua la sua corsa nella telefonia low cost e rilancia una delle offerte 5G più competitive in Italia. Fino al 13 novembre 2025, è disponibile la promozione “440 Giga in 5G Full Speed” al prezzo fisso di 9,99€ al mese, con minuti e SMS illimitati e attivazione quasi gratuita (0,99 centesimi invece di 9,99€). La promo è destinata a chi passa da operatori come Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri virtuali.

La forza di Very Mobile resta la trasparenza totale. Niente costi nascosti, nessun vincolo contrattuale e zero penali di disattivazione. Il prezzo mensile è invariato per sempre, e se si esauriscono i Giga, la navigazione viene semplicemente bloccata, senza addebiti extra. Con pochi tocchi sull’app, è comunque possibile rinnovare anticipatamente l’offerta e tornare subito online.

Very Mobile: 5G senza limiti, copertura quasi totale e nessuna sorpresa in bolletta

La tariffa include anche il roaming gratuito nell’Unione Europea, con 12,6GB di dati utilizzabili e tutti i minuti e gli SMS compresi. Chi preferisce evitare le SIM fisiche può scegliere l’opzione eSIM virtuale, attivabile in pochi istanti tramite SPID, CIE o video-identificazione. Con una copertura del 99,7% della popolazione in 4G e del 97% in 5G, Very Mobile garantisce connessioni stabili e veloci, supportate dalla rete WindTre, oggi tra le più estese in Italia. Tutte le offerte includono la navigazione 5G fino a 30Mbps, ma la versione “Full Speed” permette di sfruttare tutta la potenza del 5G: streaming in Ultra HD, gaming senza lag, smart working e upload di file pesanti in tempi record.

A completare l’offerta ci sono diversi servizi inclusi gratuitamente, tra cui hotspot, RingMe, Ti ho cercato e la protezione contro i servizi a pagamento indesiderati. Gli utenti possono anche cambiare piano senza costi aggiuntivi, attivare o disattivare le chiamate internazionali e utilizzare l’app per gestire ricariche o attivare la ricarica automatica mensile.

Insomma, Very Mobile mantiene la filosofia che l’ha resa popolare, quale semplicità, trasparenza e libertà. Nessun controllo del credito, nessun contratto vincolante, solo un piano chiaro e stabile. Con il nuovo pacchetto 440 Giga in 5G Full Speed, l’operatore si conferma così una delle opzioni più vantaggiose del mercato, ideale per chi vuole massima connettività al minimo costo, senza rinunciare a qualità e velocità.