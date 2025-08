Offerta 5G Lyca Mobile: la nuova promozione che punta al risparmio

Chi decide di portare il proprio numero in Lyca Mobile può ora approfittare di una promozione pensata per attirare nuovi clienti. L’offerta 5G Portin 599, disponibile soltanto online, prevede 150GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati e 8GB da utilizzare in roaming all’interno dell’Unione Europea. Il primo mese ha un costo di 5,99€, ma i due rinnovi successivi sono completamente gratuiti, offrendo così un vantaggio immediato in termini di risparmio.

L’attivazione avviene subito dopo la conferma della registrazione e la portabilità del numero da qualunque operatore. Se la richiesta di portabilità viene respinta, il cliente ha la possibilità di ripresentarla, e il piano resta riservato per 30 giorni tramite un numero temporaneo Lyca Mobile. Per controllare l’attivazione del servizio è possibile attendere il messaggio di conferma o digitare *137# dal proprio dispositivo.

Termini, modalità di pagamento e limiti dell’offerta Lyca Mobile

Per navigare in 5G è necessario avere un dispositivo compatibile e trovarsi in un’area coperta dalla rete di nuova generazione utilizzata da Lyca Mobile. La SIM supporta anche la tecnologia VoLTE, che consente di effettuare chiamate su rete 4G con telefoni abilitati. L’offerta ha una validità di 30 giorni e si rinnova automaticamente. Il cliente però deve assicurarsi di avere credito sufficiente sul proprio account per consentire i rinnovi successivi. È destinata a un uso esclusivamente personale e non commerciale e rientra nella politica di corretto utilizzo in roaming, disponibile sul sito ufficiale dell’operatore.

Nel caso in cui il credito non sia sufficiente al momento del rinnovo, l’utente dispone di 90 giorni per ricaricare e mantenere il piano attivo. Lyca Mobile si riserva la possibilità di modificare o ritirare la promozione in qualunque momento, previa comunicazione ai clienti.

Insomma, tale soluzione grazie ai due mesi gratuiti e all’ampio pacchetto dati, rappresenta una delle proposte più competitive dell’ attuale mercato mobile italiano. Essa è infatti pensata per chi desidera sfruttare la velocità del 5G, viaggiare in Europa senza costi extra e contenere le spese nei primi mesi di utilizzo.