RedMagic 11 Pro, debutto internazionale per lo smartphone da gaming

Il nuovo RedMagic 11 Pro è finalmente disponibile per l’acquisto sui mercati internazionali. Lo smartphone da gaming di nuova generazione nasce per portare il gaming su mobile ad un nuovo livello grazie ad una dotazione tecnica rivoluzionaria.

Il device si configura come il dispositivo più potente mai realizzato da RedMagic grazie alla presenza del SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm. Tuttavia, il produttore ha scelto di equipaggiare il chip proprietario Red Core R4 per supportare il chipset principale delegando alcune funzioni secondarie come le funzioni grafiche e l’upscaling dell’immagine.

In questo modo, la soluzione di Qualcomm può gestire esclusivamente i carichi di lavoro più pesanti, massimizzando le prestazioni. Il risultato è una migliore gestione generale e la possibilità di ottenere performance assolute anche sotto stress.

Il RedMagic 11 Pro è finalmente disponibile: scopri le sue incredibili prestazioni per un’esperienza di gaming senza compromessi

Importante sottolineare che il RedMagic 11 Pro nella versione global conserva il sistema di raffreddamento attivo rinnovato. L’unione di un sistema di raffreddamento a liquido con una camera di vapore e la ventola interna che arriva fino a 24.000 giri al minuto consente di mantenere le temperature sempre sotto controllo.

Rispetto alla versione cinese, il device pensato per il mercato internazionale subisce un cambiamento nella batteria che passa da 8.000 mAh a 7.500 mAh. La ricarica rapida passa da 120W a 80 W, stessa potenza per la ricarica wireless.

Resta invariato il display AMOLED da 6,85 pollici dotato di risoluzione da 2.688 × 1.216 pixel e refresh rate a 144 Hz. Il pannello può raggiungere i 1.800 nits di luminosità di picco, rendendolo uno dei più luminosi sul mercato. La fotocamera frontale da 16 MP è integrata sotto il display mentre sul posteriore troviamo due ottiche da 50 MP suddivise in fotocamera principale e ultra-grandangolare.

Il RedMagic 11 Pro è disponibile nelle colorazioni Cyro, Nightfreeze e Subzero con i tagli di memoria 12/256 GB, 16/512 GB e la più prestazionale dotata di 24 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. I prezzi partono da 699 euro per arrivare a 999 euro nella versione più ricca.