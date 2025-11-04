PosteMobile lancia Creami Extra WOW 50: 50 giga in 4G+ e minuti illimitati a 5,99€ al mese

Nel panorama delle offerte mobili italiane, PosteMobile continua a confermarsi come una delle alternative più affidabili e trasparenti. Il gestore virtuale di Poste Italiane propone infatti una nuova promozione che unisce semplicità, convenienza e velocità: la Creami Extra WOW 50. Si tratta di un piano pensato per chi cerca una connessione stabile, minuti e SMS senza limiti e un prezzo fisso nel tempo.

50 giga in 4G+ e servizi illimitati per tutti

La Creami Extra WOW 50 offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS senza limiti e 50 giga in 4G+, con velocità fino a 300 Mbps. Una dotazione completa che consente di navigare agevolmente, guardare video in streaming, usare i social e gestire app di lavoro senza interruzioni.

Il prezzo mensile è di 5,99 euro, una cifra competitiva nel segmento delle offerte sotto i 6 euro. Inoltre, la promozione è aperta a tutti, senza distinzioni di operatore di provenienza: può quindi essere attivata sia da chi passa a PosteMobile mantenendo il proprio numero, sia da chi decide di richiedere un nuovo numero.

Attivazione semplice online, in posta o al telefono

Uno dei punti di forza dell’offerta è la flessibilità nelle modalità di attivazione. La Creami Extra WOW 50 può essere sottoscritta online, direttamente dal sito ufficiale PosteMobile, ma anche in un ufficio postale o telefonicamente con l’assistenza di un operatore. In tutti i casi, la procedura è rapida e intuitiva.

Il costo di attivazione è di 10 euro una tantum, importo che include anche la SIM, senza spese aggiuntive per la spedizione o l’attivazione. Una volta completata la richiesta, la linea è pronta all’uso in tempi brevi.

Con la Creami Extra WOW 50, PosteMobile conferma la propria strategia fatta di chiarezza, convenienza e qualità del servizio, offrendo una tariffa equilibrata, adatta sia a chi cerca una seconda SIM economica sia a chi desidera un piano principale stabile e affidabile.