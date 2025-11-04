Ad
News

AGCOM, nuove regole per dare maggiore visibilità a TV e radio di interesse generale

AGCOM approva nuove regole per garantire maggiore visibilità a TV e radio di interesse generale, estendendo la tutela anche ai servizi radiofonici su auto e dispositivi digitali.

scritto da Felice Galluccio 2 Minuti lettura
AGCOM

Il Consiglio di AGCOM ha approvato le nuove Linee guida per garantire la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale (SIG), sostituendo la delibera n. 390/24/CONS; voto contrario della Commissaria Elisa Giomi. Le misure danno attuazione diretta all’art. 29, commi 1 e 2, del Testo unico sui servizi di media audiovisivi e fissano un principio chiaro: i servizi che svolgono una funzione rilevante per la collettività devono essere facilmente individuabili su tutte le piattaforme e su ogni dispositivo di fruizione.

Rientrano nei servizi di interesse generale gli editori e i contenuti che assicurano informazione, cultura, coesione sociale o servizio pubblico. Esempi indicativi sono la RAI, RTI, altri principali broadcaster nazionali e le emittenti locali che garantiscono un’offerta accessibile e pluralista. La prominence implica collocazione di rilievo, percorsi di accesso intuitivi e visibilità non marginale nelle interfacce, così da consentire al pubblico di trovare rapidamente tali contenuti, indipendentemente dal sistema operativo, dall’aggregatore o dallo store utilizzato.

Radio e dispositivi interessati

Le Linee guida includono disposizioni specifiche per la radio, con particolare attenzione ai sistemi installati a bordo dei veicoli. Accogliendo le proposte emerse al Tavolo tecnico, l’Autorità estende il paniere dei SIG a tutti i servizi radiofonici broadcast, analogici e digitali, riconoscendone il ruolo di strumento gratuito, universale e robusto, essenziale anche in caso di emergenze o esigenze di pubblica utilità.

Il provvedimento chiarisce l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione: l’obbligo di rilievo riguarda interfacce e cataloghi di smart TV, decoder, box set, autoradio, sistemi di infotainment integrati, oltre a radio domestiche e portatili. Gli operatori dei dispositivi e delle piattaforme sono tenuti ad assicurare che i SIG risultino agevolmente accessibili, senza escludere logiche editoriali o commerciali, ma preservando la funzione pubblica dei contenuti interessati.

Rimane salva la facoltà per l’utente di personalizzare ordine e modalità di visualizzazione, in coerenza con il Regolamento europeo sulla libertà dei media, che tutela il diritto a configurare la propria esperienza di fruizione. L’aggiornamento ridefinisce così in modo organico la disciplina dei SIG, indicando destinatari, ambienti tecnici e criteri di rilievo, con l’obiettivo di garantire una presenza chiara e stabile dei contenuti di interesse generale nell’ecosistema dei media digitali.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!