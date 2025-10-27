PosteMobile lancia Creami EXTRA WOW 150 Online: 150GB e tutto illimitato a 6,99€

PosteMobile rinnova la sua serie di tariffe con una promozione pensata per chi cerca tanta connessione e costi contenuti. Si chiama Creami EXTRA WOW 150 Online ed è disponibile esclusivamente sul sito ufficiale per i nuovi clienti. L’offerta prevede chiamate e SMS illimitati e 150GB di traffico dati in 4G+, con velocità fino a 300Mbps, al costo di soli 6,99€ al mese.

L’attivazione online richiede un pagamento iniziale di 10€ per la SIM più 10 euro di prima ricarica, che copre anche il primo mese di canone. L’offerta è soggetta a un uso personale del servizio, ma non presenta vincoli contrattuali o costi di disattivazione.

Servizi inclusi e semplicità d’uso: la filosofia PosteMobile

Come per tutte le soluzioni PosteMobile, la rete utilizzata è quella Vodafone 4G+. Essa garantisce una copertura del 99% della popolazione italiana e prestazioni garantite anche nelle aree più congestionate. L’offerta permette poi di utilizzare l’hotspot senza costi extra, consentendo di condividere la connessione con altri dispositivi.

Creami EXTRA WOW 150 Online include anche servizi “Ti cerco”, “Richiama ora”, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al numero 401212. In caso di mancato rinnovo per credito insufficiente, si applicano le tariffe base. Parliamo di 18 cent. al minuto, 12cent. per SMS e 2€ al giorno per 500MB di traffico dati. L’utente può disattivare la connessione a consumo in qualunque momento tramite SMS gratuito al 4071160, area personale sul sito o app Poste Italiane.

La nuova offerta sottolinea la strategia di PosteMobile. L’ operatore infatti intende unire prezzi competitivi, trasparenza e accessibilità, con particolare attenzione alla semplicità d’attivazione tramite canali digitali. Il tutto con l’affidabilità del gruppo PostePay S.p.A., parte integrante del mondo Poste Italiane. Insomma, con Creami EXTRA WOW 150 Online, PosteMobile si conferma uno dei gestori virtuali più aggressivi sul mercato, offrendo una tariffa completa, stabile e senza sorprese, ideale per chi vuole restare sempre connesso a un prezzo fisso e conveniente.