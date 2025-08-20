PosteMobile lancia l’offerta Creami Extra Wow 200, un’OCCASIONE IMPERDIBILE!

PosteMobile ha introdotto una nuova offerta pensata per chi cerca convenienza e ampia disponibilità di traffico dati. Con “Creami Extra Wow 200”, disponibile in esclusiva negli uffici postali, gli utenti possono accedere a un pacchetto completo a soli 10€ al mese. L’attivazione richiede un costo iniziale di 25€, comprensivi di 15€ per la SIM e 10 euro di prima ricarica che copre anche il primo canone mensile. L’offerta garantisce chiamate e SMS illimitati, oltre a 200GB di internet in 4G+ con velocità fino a 300Mbps. Una soluzione che si rivolge sia ai privati che ai professionisti, con l’affidabilità di un marchio consolidato come Poste Italiane.

PosteMobile: servizi inclusi e trasparenza contrattuale

La copertura della rete, appoggiata a Vodafone, raggiunge oltre il 99% della popolazione italiana. Essa infatti assicura una connessione stabile in gran parte del Paese, rendendo l’offerta competitiva non solo per il prezzo ma anche per la qualità dei servizi. Gli utenti possono utilizzare i giga inclusi anche in modalità hotspot, senza costi extra, condividendo così la connessione con altri dispositivi.

Tra i vantaggi offerti da “Creami Extra Wow 200” figurano funzioni aggiuntive senza costi ulteriori, come “Ti cerco” e “Richiama ora”, insieme al controllo gratuito del credito residuo. In caso di mancato rinnovo, vengono applicate tariffe base. Quali 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12cent. per ogni SMS e 2€ al giorno per 500MB di dati, salvo diversa configurazione della tariffa internet a consumo. Tutte le condizioni sono chiaramente indicate sul sito ufficiale e negli uffici postali, in linea con la politica di trasparenza di Poste Italiane.

La velocità di connessione può variare in base al dispositivo, alla copertura locale e alla congestione della rete, ma i valori dichiarati garantiscono prestazioni elevate. L’app PosteItaliane, disponibile su iOS e Android, permette poi di gestire facilmente le offerte, il credito e i servizi associati. Insomma, con questa proposta, PosteMobile intende rafforzare la propria presenza nel settore delle telecomunicazioni, offrendo un pacchetto dal rapporto qualità-prezzo tra i più competitivi del mercato nazionale.