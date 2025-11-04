DJI Neo 2: ecco le caratteristiche emerse alla vigilia del lancio

Il mercato dei droni compatti si prepara a un’importante novità. Si tratta dell’arrivo del DJI Neo 2, atteso per il 13 novembre a livello globale. Il dispositivo si presenta come l’erede diretto del Neo, già noto per la sua compattezza e facilità d’uso. Al momento, non sono ancora diffusi dettagli sulla qualità delle riprese. Ma le aspettative sono già alte. Soprattutto riguardo possibili miglioramenti rispetto al modello precedente. In tal senso, il Neo 2 sembra coniugare innovazione tecnica e praticità. Rispondendo a un’esigenza sempre più diffusa tra gli utenti che cercano dispositivi versatili e performanti.

DJI Neo 2: ecco i dettagli sul nuovo drone in arrivo sul mercato

Il design compatto rimane una caratteristica centrale, pensata per trasportabilità senza compromettere le prestazioni video. Tra le innovazioni principali spiccano il controllo gestuale e vocale, che permette di pilotare il dispositivo a mani libere. A ciò si aggiungono i nuovi sensori omnidirezionali, pensati per rilevare gli ostacoli su tutti i lati. Lo stabilizzatore a due assi dovrebbe garantire immagini più fluide e stabili. Mentre l’autonomia massima raggiungerà i 19 minuti di volo. Funzioni come il ritorno automatico e la ricarica diretta semplificano ulteriormente l’esperienza.

Nonostante un prezzo leggermente superiore, il nuovo modello mantiene un livello di accessibilità che potrebbe attrarre un pubblico ampio. La versione base, il Fly Solo Bundle, includerà il drone con una batteria al prezzo indicativo di 239 euro. Mentre chi cerca maggiore autonomia e accessori aggiuntivi potrà optare per il Fly More Combo, stimato intorno ai 399 euro. La versione più completa, con controller Motion 3 e adattatore per gli occhiali Goggles N3, arriverà invece a 579 euro.

L’arrivo del Neo 2 riflette una strategia più ampia di DJI, volta a consolidare la propria leadership nel settore dei droni compatti. Con tali premesse l’azienda sembra voler ridefinire le aspettative degli utenti. Il tutto offrendo strumenti capaci di trasformare anche le riprese amatoriali in contenuti di qualità professionale.