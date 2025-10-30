DJI Osmo Pocket 4: nuovo design e controlli inediti nella prima immagine trapelata

La prossima generazione di videocamere tascabili DJI Osmo Pocket sembra ormai vicina al debutto. Nelle ultime ore è comparsa online una nuova immagine della presunta OsmoPocket 4, scattata durante un servizio promozionale a Barcellona e pubblicata inizialmente su Weibo. Lo scatto mostra un dispositivo dal design familiare ma con alcune differenze rispetto al modello attuale.

Il corpo resta snello, con gimbal a tre assi e schermo orientabile, ma sotto al display compaiono nuovi pulsanti fisici. Questi tasti, disposti in fila, sembrano sostituire il logo “Osmo” presente sulla Pocket3. La loro funzione non è ancora chiara, ma le ipotesi più accreditate parlano di scorciatoie per la messa a fuoco, la gestione del gimbal e il cambio rapido delle modalità di ripresa.

Osmo Pocket 4: possibili doppia fotocamera e versione Pro con firma Hasselblad

Il design complessivo resta fedele alla filosofia della serie. Parliamo quindi di compattezza, semplicità e praticità. La disposizione dei nuovi comandi però lascia intuire un lavoro di ottimizzazione ergonomica da parte di DJI, probabilmente pensato anche per un impiego più professionale. Non si esclude che il produttore abbia migliorato anche raffreddamento e gestione energetica, due punti critici nelle videocamere di piccole dimensioni.

Le indiscrezioni sulla DJI Osmo Pocket 4 non sono nuove. Si parla anche di una versione Pro, sviluppata in collaborazione con Hasselbladche offrirebbe colori più naturali e calibrati professionalmente. Seguendo il ritmo di aggiornamento biennale della linea, l’annuncio ufficiale della Pocket4 potrebbe arrivare tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Nel frattempo, la Osmo Pocket3, resta una delle videocamere compatte più apprezzate grazie alla stabilizzazione a tre assi, al sensore CMOS da 1 pollice e alla registrazione in 4K a 120fps.

Insomma, DJI, con questa nuova versione, sembra puntare a rafforzare la propria leadership nel settore delle videocamere portatili per vlog e contenuti social, un mercato in crescita costante. Se le immagini trapelate fossero autentiche, la Osmo-Pocket 4 rappresenterebbe un passo avanti importante nel design e nella funzionalità, mantenendo però la sua identità di camera tascabile ad alte prestazioni.