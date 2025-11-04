WhatsApp down in Europa: problemi di accesso e invio messaggi dal web

WhatsApp sta vivendo un nuovo blocco improvviso che sta colpendo migliaia di utenti in tutta Europa. Downdetector è stato inondato di segnalazioni proprio in queste ultime ore sottolineando come la versione Web della celebre app di messaggistica sia temporaneamente in down. A quanto pare la situazione non abbraccia solo ed esclusivamente l’Italia ma anche altri paesi europei.

In tantissimi non riescono ad entrare nel loro account tramite browser, mentre altri riferiscono che, anche collegandosi, non riescono ad inviare o ricevere messaggi. Alcune segnalazioni parlano anche di ritardi nella sincronizzazione delle chat e di errori temporanei durante la connessione ai server.

In Italia, la situazione è particolarmente evidente nelle grandi città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Napoli, dove il numero di report ha superato quota 700 in pochi minuti. Le segnalazioni stanno continuando a crescere e riguardano in prevalenza l’utilizzo da computer, ma anche l’app mobile sta mostrando rallentamenti in alcuni casi.

Possibili cause e prime ipotesi

Al momento Meta non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul disservizio, e le cause restano sconosciute. È probabile che si tratti di un problema ai server centrali o di un aggiornamento tecnico che ha temporaneamente compromesso la connessione alla piattaforma. Non si esclude, inoltre, un malfunzionamento nei sistemi di autenticazione utilizzati per collegare il proprio account a WhatsApp Web.

Negli ultimi mesi l’app aveva già sperimentato brevi interruzioni simili, risolte nel giro di poche ore. Questo nuovo episodio, però, sembra avere un impatto più ampio, considerando la diffusione dei report in diversi Paesi.

Attesa per il ripristino del servizio

In attesa di un comunicato ufficiale, gli utenti stanno utilizzando altri canali social per segnalare il problema e scambiare informazioni. Per ora, l’unica certezza è che WhatsApp Web risulta instabile o del tutto inaccessibile, mentre le app mobili mostrano funzionamenti alterni.