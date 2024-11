Visore DJI Goggles N3: l’emozione del volo ad un prezzo accessibile

DJI, leader globale nella tecnologia per droni e fotografia creativa, ha lanciato il nuovo visore. Arriva il DJI Goggles N3, rivolto agli appassionati di volo in prima persona (FPV). Questo visore consente di provare l’esperienza di volo immersiva in un modo nuovo. Come? Grazie alla connessione con droni come il DJI Neo e il DJI Avata 21. Fattore pazzesco è il un costo contenuto di questa tecnologia, di parecchio più basso rispetto a molti altri device simili. Il DJI Goggles N3 permette di compiere acrobazie aeree spettacolari con semplicità. Il dispositivo sfrutta i movimenti naturali della testa e del polso in combinazione con il controller DJI RC Motion 31. Chi non ha mai sognato di fare flip, rotazioni a 360°, o drift a 180° da un punto di vista privilegiato? Ora, queste manovre spettacolari sono alla portata di ogni pilota. Si può anche registrare filmati incredibili grazie alla perfetta sincronizzazione tra il drone e il visore.

L’esperienza di volo si arricchisce ulteriormente con uno schermo LCD a 1080p dal campo visivo di 54°. Esso è capace di garantire un’immersione totale senza causare vertigini. Con un design comodo, il visore permette anche a chi porta occhiali di indossarlo senza problemi. La nuova tecnologia anti-appannamento a ventilazione attiva evita che la condensa interferisca con la visibilità, rendendo il DJI Goggles N3 adatto ad ogni temperatura.

Esperienza di volo stabile e connessa con l’innovativo visore

Il sistema di trasmissione video digitale DJI O4 del visore consente una latenza ultra-bassa di 31 ms e una portata fino a 13 km, con immagini live in 1080p a 60 fps. La connessione è ottimizzata automaticamente per garantire stabilità e nitidezza, anche a velocità elevate. Questa tecnologia anti-interferenza si adatta all’ambiente scegliendo in autonomia tra le bande a 2,4 GHz e 5,8 GHz.

DJI Goggles N3 offre inoltre nuove funzionalità come il cursore AR, che permette di regolare impostazioni direttamente dal visore, agevolando i piloti anche nei momenti di frenata e hovering. La condivisione live su smartphone, tramite cavo USB-C, rende possibile la visualizzazione delle immagini su un secondo schermo, amplificando l’emozione del volo. Con una durata della batteria di 2,7 ore, DJI Goggles N3 consente lunghe esplorazioni aeree senza interruzioni. Disponibile al prezzo di 269 €, è incluso anche nel combo Motion Fly More (con DJI Neo, RC Motion 3, tre batterie e un hub di ricarica) a 529 €. DJI continua a rinnovare l’esperienza FPV, garantendo comfort e accessibilità a chi desidera esplorare i cieli.