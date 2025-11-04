CoopVoce EVO 250: 250 Giga e minuti illimitati a 9,90€ al mese!

CoopVoce torna a farsi notare con EVO 250, un’offerta pensata per chi vuole navigare senza pensieri e avere sempre tutto sotto controllo. Per 9,90 € al mese, avrai a disposizione 250 Giga, minuti illimitati e 1000 SMS, senza sorprese, vincoli o aumenti nel tempo: il prezzo rimane lo stesso per sempre, da sempre. Se sei un viaggiatore, poi, il pacchetto si fa ancora più interessante: per i primi 30 giorni di ogni viaggio in UE e UK, potrai utilizzare tutti i tuoi Giga come se fossi a casa, senza costi extra.

Coopvoce EVO 250: l’offerta flessibile di CoopVoce per viaggiatori digitali

La scelta tra SIM fisica ed eSIM rende il passaggio a EVO 250 completamente flessibile. Con l’eSIM, puoi attivare tutto online e ricevere subito il servizio senza costi di spedizione. Se invece preferisci avere la tua SIM tra le mani, puoi ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi sul territorio. Il costo di attivazione è contenuto: 10 €, con la prima mensilità già inclusa, quindi il totale per partire è di appena 19,90 €. Chi è già cliente CoopVoce può passare a EVO 250 con una piccola attivazione una tantum di 9,90 €.

Oltre ai giga e ai minuti illimitati, EVO 250 mette sul piatto diversi servizi pratici e utili. La rete CoopVoce garantisce copertura al 99,8%, nazionale e internazionale, e puoi usare il tuo smartphone come Hotspot gratuito, controllando a distanza anche altri dispositivi smart. La tecnologia 4G assicura navigazione veloce e stabile, mentre il servizio VoLTE permette di chiamare ad alta definizione senza interrompere la connessione dati. L’offerta include anche strumenti come LoSai, per assistenza via chat, app o telefono h24, e ChiamaOra, per contattare subito i numeri di cui hai bisogno.

Rinnovare il servizio è semplice e automatico: ogni mese la ricarica avviene da sola, senza che tu debba pensare a nulla. I numeri bloccati e quelli a sovraprezzo restano gestiti, mentre l’hotspot e la connessione flessibile ti permettono di navigare senza limiti. CoopVoce propone così una soluzione che unisce semplicità, trasparenza e prestazioni, ideale per chi cerca affidabilità e libertà nella comunicazione digitale, senza sorprese né vincoli nascosti.

Con EVO 250, CoopVoce si conferma tra le opzioni più competitive per chi vuole navigare in libertà, chiamare senza limiti e avere sempre tutto sotto controllo, sia in Italia che durante i viaggi all’estero. L’attivazione è rapida, i servizi inclusi sono numerosi e la rete è solida: il tutto a un prezzo fisso che non cambia mai.