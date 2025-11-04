OnePlus Turbo: in arrivo un nuovo smartphone “INCREDIBILE” con batteria da 8000 mAh e display a 165 Hz

OnePlus Turbo

Mentre i riflettori sono puntati sul recente lancio di OnePlus 15, la casa cinese sembrerebbe già pronta a sorprendere con un nuovo progetto: un dispositivo dedicato ai gamer, potente, aggressivo e con una batteria davvero fuori scala. Si chiamerebbe OnePlus Turbo, e se i rumor dovessero rivelarsi esatti, potrebbe rappresentare il debutto del brand nel segmento “gaming puro”, con un approccio che unisce prestazioni estreme e autonomia da record.

Nome in codice “Macan”: potenza e autonomia al centro

Il nuovo smartphone sarebbe noto internamente come “Macan”, un nome che evoca velocità e controllo, e le specifiche trapelate finora sembrano giustificare la scelta. Secondo le indiscrezioni provenienti dal circuito dei leaker asiatici, OnePlus Turbo monterà una batteria da 8000 mAh, un valore altissimo per un dispositivo premium, capace di garantire ore di gioco continuo senza necessità di ricarica. A completare il quadro ci sarà una ricarica rapida da 100 W, probabilmente basata sullo standard SuperVOOC di OPPO, in grado di ripristinare il 50% di autonomia in meno di 15 minuti. Un pacchetto pensato chiaramente per chi non accetta compromessi, ma anche per chi cerca uno smartphone robusto e longevo, capace di sostenere l’uso intensivo senza sacrificare la mobilità.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 e sistema di raffreddamento Glacier Cooling

Sotto la scocca dovrebbe pulsare il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip top di gamma di Qualcomm che sta progressivamente equipaggiando tutti i flagship di fine 2025. Realizzato con processo produttivo a 3 nm, il SoC offre prestazioni AI e grafiche di altissimo livello, ideali per un dispositivo gaming-oriented. Per mantenere la temperatura sotto controllo, OnePlus adotterebbe un sistema di dissipazione Glacier Cooling, evoluzione di quello già visto sul OnePlus 15. Si tratterebbe di una camera di vapore più ampia del 40% rispetto alla generazione precedente, con una rete di condotti capillari interni che migliorano lo scambio termico tra CPU, GPU e chassis. Il risultato, secondo i rumor, sarebbe una riduzione della temperatura fino a 5°C durante i picchi di carico, garantendo così prestazioni costanti anche nelle sessioni di gioco più impegnative.

Display OLED a 165 Hz: pura fluidità

Uno degli elementi chiave per un dispositivo pensato per i gamer è lo schermo, e OnePlus sembra aver colpito nel segno. Il Turbo adotterebbe un display OLED da 6,7 pollici, con frequenza d’aggiornamento fino a 165 Hz e campionamento del tocco superiore a 300 Hz. Queste caratteristiche lo renderebbero perfetto per titoli competitivi come PUBG Mobile, Call of Duty Mobile e Genshin Impact, dove la reattività dello schermo è fondamentale.