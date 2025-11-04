Apple rilascia iOS 26.1: novità per interfaccia, sicurezza e app di sistema

Dopo diverse settimane di test, Apple ha ufficialmente distribuito iOS 26.1, il primo grande aggiornamento del sistema operativo lanciato a giugno. L’update, disponibile anche per iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV e Vision Pro, non introduce ancora la nuova Siri basata su Apple Intelligence, ma porta numerosi interventi grafici, funzionali e di sicurezza che rendono l’esperienza complessiva più uniforme e curata.

L’obiettivo principale di iOS 26.1 è perfezionare la filosofia visiva “Liquid Glass”, introdotta con la versione precedente, e offrire maggiore controllo all’utente su aspetto, privacy e accessibilità.

Liquid Glass più flessibile e interfaccia più coerente

Tra le novità più visibili c’è la possibilità di scegliere la modalità “Opaco”, che riduce la trasparenza e migliora la leggibilità. La voce si trova in Impostazioni > Schermo e luminosità, insieme al nuovo wallpaper ufficiale di iOS 26. Apple ha anche ribilanciato i riflessi e le luci delle icone, ora più naturali e uniformi.

Sono stati introdotti piccoli ma significativi ritocchi all’interfaccia: i titoli nelle Impostazioni e i nomi delle cartelle sono ora allineati a sinistra per una lettura più ordinata; nella schermata di blocco le istruzioni temporanee non coprono più lo sfondo; e la nuova opzione Bordi display, in Accessibilità, aggiunge un contorno visibile ai pulsanti, sostituendo la precedente funzione Forme pulsanti.

Novità per app e funzioni di sistema

In Telefono si può disattivare il feedback aptico che segnala la fine di una chiamata, mentre l’app Orologio introduce il comando “Scorri per fermare” per evitare lo spegnimento accidentale delle sveglie. In Fotocamera compare una nuova voce che consente di disabilitare lo swipe dalla schermata di blocco, pensata per evitare aperture involontarie.

In Impostazioni > Generali > Acquisizione Locale è ora possibile indicare una cartella di destinazione per i file audio e video delle registrazioni, rendendo più semplice la gestione dei contenuti.

Le app di sistema ricevono vari ritocchi:

Apple Music consente di passare da un brano all’altro con uno swipe sul titolo in riproduzione;

Apple TV adotta una nuova icona più colorata e un nome semplificato;

Foto migliora la navigazione e introduce menu più intuitivi per la gestione di album e slideshow;

Safari guadagna una barra inferiore più ampia e proporzionata, per un migliore equilibrio visivo.

Miglioramenti di sicurezza e nuove lingue per Apple Intelligence

Nella sezione Privacy e sicurezza è stato aggiunto un interruttore che permette di scaricare automaticamente i miglioramenti di sicurezza, sostituendo il vecchio sistema Rapid Security Responses.

Sul fronte linguistico, Apple Intelligence amplia il supporto includendo danese, olandese, norvegese, portoghese (Portogallo), svedese, turco, cinese tradizionale e vietnamita. Inoltre, la traduzione in tempo reale con AirPods è ora disponibile anche in italiano, giapponese, coreano e cinese.

Installazione e compatibilità

L’aggiornamento è compatibile con tutti gli iPhone che supportano iOS 26 e può essere installato da Impostazioni > Generali > Aggiornamento software selezionando Scarica e installa. Serve una connessione Wi-Fi o 5G stabile e almeno il 20% di batteria.

Con iOS 26.1, Apple continua a perfezionare il proprio ecosistema, ponendo le basi per l’arrivo di Siri con Apple Intelligence, attesa nel corso del 2026.