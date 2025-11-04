Prezzi di luce e gas in calo, ma le bollette restano alte

Tra tasse, oneri di sistema e costi di distribuzione, il prezzo finale che arriva ai consumatori continua a essere più alto rispetto alla media pre-crisi.

Prezzi in calo ma non abbastanza

Molti cittadini si chiedono come sia possibile che, nonostante l’abbassamento dei costi sul mercato, la cifra da pagare resti quasi invariata. Gli esperti spiegano che il sistema energetico europeo impiega mesi per recepire davvero le oscillazioni del mercato. Inoltre, i contratti a prezzo fisso, le imposte e le tariffe di rete incidono ancora in maniera significativa. In sostanza, il prezzo dell’energia pura rappresenta solo una parte della bolletta, e non la più pesante. Paradossale per certi versi, eppure è ciò che si verifica ormai da tempo.

La lenta discesa e la (s)fiducia dei consumatori

Le compagnie stanno iniziando a rinegoziare i contratti con i fornitori, ma il processo è lento. Alcuni Paesi stanno introducendo misure per alleggerire la pressione sulle famiglie, ma gli effetti concreti si vedranno solo nel medio periodo. Nel frattempo, il consumatore medio si trova a fare i conti con cifre ancora troppo alte rispetto ai propri redditi.

Gli analisti però restano cautamente ottimisti su questa situazione. Se la stabilità dei mercati energetici dovesse continuare, il 2026 potrebbe finalmente diventare l’anno in cui vedremo una riduzione tangibile delle bollette. Il 2026 non è poi così lontano. Fino ad allora, il consiglio resta quello di monitorare le offerte e confrontare tutti i fornitori disponibili, cercando di sfruttare al meglio la concorrenza per risparmiare anche solo pochi euro al mese.