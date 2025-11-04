PosteMobile, arriva la nuova Creami Extra Wow 50 Top a 4,95 euro

L’operatore telefonico virtuale PosteMobile ha da poco reso disponibile all’attivazione un’altra sensazionale offerta. Ci stiamo riferendo in particolare alla nuova offerta nota con il nome di PosteMobile Creami EXTRA WOW 50 Top. Si tratta anche questa volta di un’offerta a basso costo ma con un ricco bundle messo a disposizione. Secondo quanto è emerso in queste ore, l’offerta in questione rimarrà disponibile per un breve periodo di tempo.

PosteMobile, arriva la nuova super offerta low cost PosteMobile Creami EXTRA WOW 50 Top

PosteMobile Creami EXTRA WOW 50 Top è la nuova sensazionale offerta a basso costo resa disponibile dall’operatore virtuale. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione rimarrà a disposizione degli utenti per un periodo di tempo limitato. Secondo quanto è emerso, infatti, l’offerta sarà a disposizione degli utenti interessati dalla giornata del 3 novembre 2025 e lo rimarrà fino alla giornata del prossimo 7 dicembre 2025.

Come già detto, si tratta ancora una volta di un’offerta estremamente conveniente e soprattutto dal costo contenuto. Gli utenti che la attiveranno dovranno infatti sostenere una spesa pari a soli 4,95 euro al mese. Nonostante il costo estremamente ridotto, gli utenti potranno comunque utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri e fino a 50 GB di traffico dati. Questi saranno validi per navigare con una connettività massima pari al 4G+ ad una velocità massima pari a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Al momento dell’attivazione di questa offerta, sarà necessario sostenere una spesa per l’acquisto della scheda sim, pari a 10 euro. Gli utenti dovranno sostenere una prima ricarica pari a 10 euro, ma è comunque incluso il primo rinnovo dell’offerta. L’offerta PosteMobile Creami EXTRA WOW 50 Top sarà disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti dell’operatore telefonico virtuale PosteMobile. Non la potranno infatti attivare i già clienti dell’operatore.