Arriva Sky Collection: un nuovo canale riservato alle serie TV

Negli ultimi decenni le serie TV sono diventate molto più di semplice intrattenimento, trasformandosi in veri fenomeni di culto. A tal proposito, nasce Sky Collection, il nuovo canale di Sky dedicato proprio a tali produzioni iconiche. Disponibile al canale 114 e in streaming su NOW dal 3 novembre, il progetto offre una programmazione continua. Quest’ultima attraversa decenni di serialità televisiva, dagli anni Novanta fino ai successi più recenti. Sky Collection propone un palinsesto costruito per valorizzare le opere che hanno definito il linguaggio della televisione moderna. Dalle sitcom intramontabili, come Friends e The Big Bang Theory, ai crime drama e alle serie epiche, come Romanzo Criminale–La serie e Il trono di spade. Il canale diventa così uno spazio di scoperta e riscoperta, capace di unire pubblico giovane e spettatori di vecchia data.

Sky Collection: ecco i dettagli sul nuovo canale

Il debutto è pensato come un percorso attraverso generi e decenni. Dall’1 al 10 novembre è il turno di Friends, una delle sitcom più popolari e longeve della televisione americana. Seguono, dall’11 al 21 novembre, le stagioni di The Big Bang Theory, mentre il 22 e 23 novembre verrà trasmesso Romanzo Criminale – La serie. Chiuderà il mese, dal 24 novembre al 1 dicembre, Il trono di spade, tra le produzioni più premiate e discusse degli ultimi anni.

E non è tutto. Tra dicembre e gennaio, il canale proseguirà con titoli considerati fondamentali per la storia della TV. Tra cui spiccano La signora in giallo, Sex & the City e The Office.

Con Sky Collection, la piattaforma crea un archivio televisivo vivo, in cui le serie che hanno definito intere generazioni possono essere riviste, analizzate e apprezzate nuovamente. Il tutto anche a distanza di anni. L’iniziativa offre uno sguardo sulla storia della serialità e sulla sua influenza culturale. Sottolineando come la televisione continua a raccontare mondi, emozioni e storie capaci di trascendere il tempo.