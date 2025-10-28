Google Maps si aggiorna su Android Auto: nuova ricerca e icona per le segnalazioni

Google Maps sta ricevendo un aggiornamento mirato a migliorare l’esperienza d’uso su Android Auto, con alcune modifiche visibili nella gestione della ricerca e nella schermata principale. Diversi utenti hanno segnalato su Reddit che, toccando la barra di ricerca sul display dell’auto, non compaiono più automaticamente le destinazioni suggerite dal sistema.

Fino a oggi, Maps mostrava subito i luoghi frequenti o quelli recuperati dagli appuntamenti del calendario, in base all’orario o alle abitudini di spostamento. Con il nuovo comportamento, invece, la barra propone in primo piano le destinazioni recenti, lasciando all’utente la possibilità di passare manualmente alla sezione dei luoghi salvati o alle categorie.

Questa modifica, apparentemente minore, ha ricevuto pareri contrastanti: per alcuni rappresenta una scelta più pulita e funzionale, per altri elimina un aiuto utile nella pianificazione rapida dei tragitti. La novità, comunque, semplifica la schermata e riduce i suggerimenti automatici, che non sempre risultavano pertinenti.

Nuova icona per le segnalazioni nella schermata principale

Un’altra novità riguarda la comparsa dell’icona per le segnalazioni nella home di Google Maps per Android Auto. Il pulsante consente di segnalare incidenti, rallentamenti o pericoli in tempo reale, migliorando la condivisione di informazioni utili con altri automobilisti.

In passato, su alcuni schermi più piccoli, questa funzione era assente per mancanza di spazio. Con l’ultimo aggiornamento, Google ha ottimizzato il layout inserendo l’icona direttamente nella barra inferiore e spostando il comando per la guida vocale all’interno delle impostazioni. Il risultato è un’interfaccia più accessibile e coerente con la versione mobile dell’app.

Un aggiornamento graduale ma significativo

Le modifiche sembrano rientrare in un rollout lato server, già attivo per diversi utenti. Non si tratta di un restyling completo, ma di un passo nella direzione di una navigazione più ordinata e intuitiva, che riduce le distrazioni e migliora l’usabilità su display di dimensioni differenti.

Con queste ottimizzazioni, Google continua ad affinare l’esperienza di Android Auto, rendendo Maps più fluido e personalizzato per la guida quotidiana.