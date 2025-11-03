Windows 11 testa una nuova diagnostica automatica della RAM dopo i crash

Microsoft sta puntellando in ogni modo il suo sistema operativo di riferimento Windows 11, e questa volta vuole mettere a disposizione degli utenti un sistema di diagnosi che risolva i problemi legati alla memoria RAM. Con il lancio dell’ultima build del canale Dev (versione 26220.6982) del programma Insider, il sistema operativo introduce un meccanismo automatico. Questo può suggerire una scansione diagnostica della memoria tutte le volte che si verifica un Blue Screen of Death. Lo scopo finale è individuare in modo più preciso le cause dei crash riconducibili a corruzione della memoria.

Dopo un arresto anomalo, al riavvio comparirà una finestra che invita a pianificare la verifica della RAM al successivo avvio. L’utente potrà accettare la proposta o ignorarla, ma l’intenzione di Microsoft è rendere questo strumento sempre più intelligente. In futuro, infatti, la scansione verrà attivata solo quando il sistema rileverà segnali che lasciano presupporre un malfunzionamento della memoria. Per ora, invece, la diagnostica viene offerta dopo ogni tipo di BSOD, indipendentemente dalla causa.

Perché la diagnostica della RAM è così importante

Gli errori della memoria sono tra i problemi più complessi da identificare in ambiente Windows. Possono generare crash sporadici e irregolari, oppure corrompere lentamente i dati nel tempo. Le cause non si limitano ai moduli difettosi: spesso il problema nasce dall’attivazione di profili di overclock come XMP o EXPO, che aumentano le frequenze del controller di memoria della CPU oltre le specifiche previste, riducendo la stabilità del sistema.

Il nuovo strumento di diagnostica aiuterà a rilevare in modo più rapido e diretto queste anomalie, riducendo il rischio di perdita di dati o di instabilità persistenti. La funzione, attualmente riservata agli utenti Windows Insider del canale Dev, rappresenta un passo concreto verso una gestione più proattiva della manutenzione del sistema operativo.

Con questa novità, Microsoft mira a rendere Windows 11 più affidabile, offrendo un supporto automatico in grado di individuare le cause reali dei crash e facilitare la risoluzione dei problemi prima che diventino gravi.