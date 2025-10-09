Su Windows 11 arriva un app dedicata a OneDrive

Nel settore in continua evoluzione dei servizi cloud, Microsoft sembra pronta a rinnovare il ruolo di OneDrive all’interno del proprio ecosistema. Dopo anni di integrazione profonda nel sistema operativo, il servizio di archiviazione potrebbe presto presentarsi con un volto nuovo. Si parla di un’applicazione dedicata per Windows 11, individuata in una build sperimentale. L’esistenza del progetto, trapelata dai server di Microsoft, suggerisce che la società stia valutando un approccio più modulare e indipendente. La nuova versione di OneDrive non sarebbe quindi un semplice aggiornamento, ma un’app basata su tecnologie web. Una sorta di wrapper che racchiude un’interfaccia moderna e coerente con i principi del Fluent Design. Gli screenshot condivisi mostrano un ambiente visivo curato, dominato da una grafica scura e dall’effetto di sfocatura Acrylic.

Microsoft OneDrive arriva con un’app dedicata su Windows 11

Al centro dell’esperienza ci sono i contenuti multimediali. All’avvio, l’app mostra una libreria di foto e video organizzata in modo intuitivo. Ma consente anche di passare a una modalità file manager più tradizionale, del tutto simile alla versione web di OneDrive. Tale flessibilità si accompagna a una barra di ricerca riprogettata e all’integrazione con Copilot. Tra le funzioni anticipate, spicca la possibilità di attivare una chat rapida spostando il cursore sui file.

Non mancano strumenti aggiuntivi. Nella modalità galleria, l’app include funzionalità di editing foto e video, oltre a opzioni per la creazione di album e raccolte personalizzate. Si tratta di elementi che, pur restando nel solco del servizio originale, evidenziano l’intenzione di ampliare OneDrive.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli. Microsoft ha fissato per l’8 ottobre un evento dedicato a OneDrive. In tale occasione, potrebbero essere svelati i piani futuri per il servizio. Qualunque sia la direzione, l’iniziativa conferma una tendenza chiara: il cloud di Microsoft non è più solo uno strumento di sincronizzazione, ma un tassello centrale nella strategia di integrazione tra intelligenza artificiale, design e produttività.