Windows 11, in arrivo l’audio multi-output: ecco cos’è e come funziona

Microsoft sta lavorando a una nuova funzione audio per Windows 11, pensata per permettere la riproduzione simultanea su più uscite audio. La novità, non ancora attiva, è stata individuata all’interno di una delle ultime build rilasciate nel canale Insider, da Phantomofearth, noto leaker su X (ex Twitter). I primi dettagli sono ancora scarsi, ma le indiscrezioni circolate permettono già di delineare un quadro potenziale della nuova funzione.

Usi pratici e limiti attuali

Una caratteristica simile può rivelarsi utile in vari ambiti:

per chi lavora nel settore audio professionale , ad esempio inviando il suono a un mixer o impianto esterno , mantenendo l’ascolto in cuffia;

per un utilizzo multiroom domestico, inviando l’audio in più stanze contemporaneamente, anche senza dover acquistare sistemi costosi come Sonos ;

per un impiego ibrido, come ascoltare musica dalle casse mentre si mantengono attivi avvisi in cuffia.

Gli utenti dovrebbero riuscire ad accedere a questa nuova impostazione mediante il system tray, ovvero l’area in basso a destra della taskbar dove è possibile trovare anche le icone riguardanti batteria, Bluetooth e Wi-Fi. In base agli screenshot condivisi, pare che almeno per adesso sia possibile scegliere fino a due uscite audio in contemporanea, un limite per molti ma che dovrebbe essere solo provvisorio e che probabilmente varierà in base all’hardware.

Fino ad oggi Windows non ha mai supportato nativamente il multi-output audio, per cui questa sarebbe una grande novità. Per arrivare ad utilizzare soluzioni di questo genere, era necessario fare ricorso ad applicazioni di terze parti, spesso con risultati non sempre stabili. La gestione audio del sistema Microsoft è infatti storicamente meno raffinata rispetto a quella di macOS, dove il supporto a più dispositivi è integrato e ben ottimizzato.

Almeno per ora non si sa quando gli utenti di Windows 11 potranno accogliere la nuova funzione ufficialmente, è chiaro che è al momento in fase di test. Potrebbero volerci pertanto ancora alcuni mesi.