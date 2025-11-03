Windows 11 cambia: arriva il nuovo menù Start, più ordinato e personalizzabile

Dopo anni di critiche, Microsoft ha deciso di riprendere uno degli elementi più discussi di Windows 11, il menù Start. Con l’aggiornamento di ottobre 2025, l’azienda introduce una versione completamente rinnovata, pensata per migliorare l’organizzazione, la velocità d’uso e la coerenza grafica del sistema operativo. Il nuovo menù è disponibile con l’update KB5067036, attualmente in fase di distribuzione per le versioni 24H2 e 25H2. Si tratta di un aggiornamento opzionale che anticipa alcuni elementi del grande update autunnale.

La prima novità evidente è la scomparsa della doppia sezione che finora separava l’elenco delle app dai file recenti. Ora tutto è accessibile da un’unica schermata, senza passaggi extra. Microsoft ha anche introdotto la possibilità di disattivare la sezione “Consigliati”, una delle funzioni più contestate, che mostrava documenti e suggerimenti non sempre pertinenti. Ciò consente di liberare spazio prezioso per le applicazioni fissate o per l’elenco completo.

Windows 11: come attivare subito il nuovo menù Start e cosa cambia nell’esperienza d’uso

A completare il restyling, arrivano tre modalità di visualizzazione, griglia, elenco e categorie, che permettono di personalizzare il layout in base alle proprie preferenze. Una libertà di scelta che segna un netto distacco dalle versioni precedenti e che avvicina Windows 11 a un’esperienza d’uso più flessibile, pensata per diversi tipi di utenti e dispositivi.

Chi desidera provare subito il nuovo menù può farlo anche manualmente. Dopo aver installato l’aggiornamento KB5067036, basta scaricare lo strumento ViVeTool da GitHub e abilitare la funzione tramite un semplice comando dal Prompt dei comandi con privilegi di amministratore. Una volta riavviato il sistema sarà pienamente operativo. Le prime impressioni raccolte dalla community Windows Insider sono molto positive. Il menù rinnovato risulta più fluido e coerente, con animazioni morbide, un contrasto di colori più equilibrato e una disposizione logica delle applicazioni. L’interfaccia è ora più intuitiva e adatta sia all’uso desktop tradizionale sia ai dispositivi touchscreen.

Il restyling del menu Start si inserisce in un percorso di semplificazione dell’esperienza utente, che Microsoft porta avanti da tempo per avvicinare il sistema operativo alle abitudini moderne. Nei piani futuri, l’azienda prevede ulteriori varianti e test per migliorare la coerenza grafica tra le diverse piattaforme, dai tablet ai laptop convertibili.