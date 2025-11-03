App Store: Apple annuncia revisioni parallele, più pagine prodotto e nuove regole per i codici

Apple introduce una novità attesa dagli sviluppatori: le revisioni multiple e in parallelo per gli elementi dell’App Store. Finora, la presenza di una sottomissione in coda impediva di inviarne un’altra; da oggi, invece, componenti diversi possono procedere contemporaneamente. In pratica, una build destinata a risolvere un bug critico o un nuovo Evento In-App può essere inoltrato mentre una pagina prodotto personalizzata è ancora in valutazione. Il risultato è una pipeline più snella, utile per gestire emergenze correttive e campagne di marketing senza dover riorganizzare roadmap e finestre di lancio. La revisione parallela riduce i colli di bottiglia e diminuisce il tempo che intercorre tra sviluppo, approvazione e pubblicazione, con benefici concreti per team che aggiornano spesso o che coordinano più asset di storefront.

Pagine prodotto e Codici Offerta: visibilità e promozioni

Le Pagine Prodotto Personalizzate raddoppiano: il tetto massimo passa a 70 varianti, così da mettere in evidenza funzionalità, eventi o contenuti specifici per pubblici differenti. A ogni pagina possono essere associate parole chiave dedicate, migliorando la scoperta tramite ricerca interna e consentendo un posizionamento più mirato nel catalogo. Questo upgrade consente strategie granulari: creatività, messaggi e funnel di acquisizione allineati a mercati, stagionalità o sorgenti di traffico.

Sul fronte monetizzazione, i Codici Offerta si estendono a tutti i tipi di IAP, inclusi i consumabili e gli abbonamenti non a rinnovo automatico. L’estensione segna anche un cambio di governance: i Codici Offerta sostituiranno i vecchi Codici Promo per gli acquisti in-app. Dal 26 marzo 2026 non sarà più possibile generare nuovi Codici Promo per gli IAP; quelli già creati resteranno validi fino a scadenza. I Codici Promo continueranno a essere utilizzabili esclusivamente per distribuire gratuitamente app a pagamento. La combinazione tra più pagine prodotto e gestione evoluta delle promozioni crea un percorso coerente: segmentazione dell’offerta, ottimizzazione dell’acquisizione e controllo fine su sconti temporanei o campagne di rientro.