Microsoft Edge: le novità in arrivo per l’autofill

Con il rilascio della versione 142, Microsoft segna un nuovo passo nello sviluppo del suo browser Edge. In particolare, l’azienda ha scelto di concentrarsi su un aspetto quotidiano dell’esperienza online. Ovvero la compilazione automatica dei moduli. Una funzione apparentemente secondaria, ma che incide in modo diretto sulla gestione dei dati personali e sull’efficienza della navigazione. Il nuovo aggiornamento, attualmente disponibile nel canale Beta del programma Insider, propone un approccio più consapevole e controllato all’autofill. La modifica principale riguarda il momento in cui Edge propone di salvare un indirizzo o un’informazione di contatto. Invece di procedere in automatico, il sistema ora chiede conferma. Offrendo la possibilità di decidere se archiviare o meno i dati inseriti.

Microsoft: ecco cosa cambia con l’autofill su Edge

L’aggiornamento non si limita al solo miglioramento funzionale. Microsoft introduce anche la nuova architettura grafica WebUI 2. La quale è destinata a ottimizzare la reattività del browser. Secondo i test interni, l’adozione di tale tecnologia in componenti chiave ha consentito di ridurre fino al 40% i tempi di caricamento. L’integrazione tra WebUI 2 e la revisione dell’autofill riflette la strategia di Microsoft.

L’azienda punta a costruire un browser che unisce stabilità, sicurezza e personalizzazione. In un panorama dominato da funzionalità di intelligenza artificiale, il lavoro sull’esperienza di base sottolinea la volontà di mantenere un equilibrio tra innovazione e affidabilità. Il nuovo aggiornamento di Microsoft rappresenta un tassello utile in tale direzione.

La distribuzione della funzione per l’autofill sarà graduale nelle prossime settimane, ma chi desidera testarla in anteprima può già accedere alla versione Beta. Quando la novità diventerà disponibile per tutti, Edge potrà contare su un sistema di gestione dei moduli più ordinato e intuitivo. Un sistema in cui la decisione resta sempre nelle mani dell’utente. In prospettiva, tale aggiornamento rappresenta un esempio di come l’evoluzione dei browser sta passando da un’accelerazione tecnologica pura a una progettazione centrata sull’esperienza umana.