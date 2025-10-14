Apple Watch e Mac Mini non sono più “Carbon Neutral”

Nelle ultime ore è emerso che l’azienda di Cupertino ha tolto dai propri canali ufficiali le diciture “Carbon Neutral” relative a Apple Watch Series 9, Ultra 2 (solo in alcune configurazioni), Series 10 e ai Mac Mini con chip M4. La scelta è stata notata da molti utenti e giornalisti, poiché i più recenti modelli — come gli Apple Watch Series 11 e Ultra 3 — non riportano più alcuna etichetta ambientale né sulle pagine prodotto né sulle confezioni.

Apple non ha fornito una spiegazione diretta, ma le ragioni sembrano legate a fattori legali e comunicativi. Già ad agosto, Sarah Chandler, responsabile delle iniziative ambientali dell’azienda, aveva segnalato un imminente cambiamento normativo europeo. Dal 2026, infatti, l’Unione Europea vieta alle aziende di usare espressioni come “carbon neutral” o “a impatto zero” nelle strategie di marketing e nelle etichette dei prodotti.

Una decisione tra legge e trasparenza

Un secondo motivo potrebbe riguardare la crescente ambiguità del termine “carbon neutral”. Un tribunale tedesco ha recentemente stabilito che gli Apple Watch non potevano essere descritti con tale definizione, poiché il concetto è spesso utilizzato con eccessiva libertà.

Molte aziende, inclusa Apple, raggiungono la neutralità carbonica tramite progetti di compensazione ambientale come la riforestazione o la tutela di ecosistemi. Tuttavia, gruppi ecologisti sostengono che questi interventi non sempre garantiscono benefici reali: la piantumazione intensiva può ridurre la biodiversità, alterare gli equilibri locali e richiedere enormi quantità d’acqua.

Nonostante la rimozione delle etichette, Apple ribadisce che il suo obiettivo resta invariato. In una nota inviata a Fast Company, l'azienda ha confermato l'impegno a raggiungere la carbon neutrality completa entro il 2030 per tutta la catena di produzione. "Siamo orgogliosi dei nostri progressi e continueremo a progettare ogni prodotto pensando all'ambiente", ha dichiarato la società.