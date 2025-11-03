MediaWorld: serate da cinema direttamente in salotto

C’è chi mette in ordine i cuscini e chi sistema la playlist delle serie, ma tu lo sai: la serata perfetta non nasce dal caso. È un rito, tipo controllare che lo snack sia strategicamente vicino e che il telecomando non sia misteriosamente sparito nei meandri del divano. È un momento sacro che merita un pizzico di magia, perché vivere il brivido come in “Se7en” direttamente nel tuo salotto è una cosa che dà gusto. E se qualcuno ti chiede: “Ma davvero serve tutta questa cura?” Tu sorridi e rispondi (magari con tono drammatico): “Io punto al massimo”. Con le nuove TV OLED di Samsung, acquistabili da MediaWorld, quell’effetto wow non è un’esagerazione. Non serve un red carpet per sentirsi protagonisti; qui basta un clic e ogni dettaglio vibra con una fluidità che fa dire “ok, questa è roba seria”.

Colori intensi, ritmo avvolgente, 165Hz pronti a conquistare anche l’occhio più esigente. La serata inizia, tu ti rilassi, nessuno ti disturba. Oppure sì, ma solo se porta popcorn. E poi MediaWorld aggiunge quel tocco che fa sorridere chiunque: un voucher fino a 414,96€ per maratone da manuale. Film, sport, serie… tutto il bene possibile, tutto mentre tu ti godrai l’atmosfera che hai sempre sognato. Ora respira, sistema la luce giusta e preparati al tuo momento preferito della giornata: accendere la TV e sentirti al centro della scena.

MediaWorld e i modelli che contano

Da MediaWorld trovi il Samsung QE65S90FATXZT, OLED 65″ 4K, che porta colori intensi a 1.898,99€. MediaWorld propone anche il QE55S85FAUXZT, OLED 55″ 4K, disponibile a 1.179,99€, mentre MediaWorld presenta il QE65S85DAE, 65″ 4K, a 1.613,89€ per visuali nitide che fanno battere il cuore. Con MediaWorld puoi scegliere anche il QE55S95FATXZT, OLED 55″ 4K, a 1.798,99€, dotato di audio con Dolby Atmos. MediaWorld pensa pure agli spazi ridotti con il QE48S90FAEXZT, OLED 48″ 4K, a 828,99€. E per chi ama grande formato, MediaWorld offre il QE65S85FAEXZT, OLED 65″ 4K, a 1.409,99€. MediaWorld completa tutto con il voucher fino a 414,96€, così MediaWorld rende ogni serata speciale e MediaWorld ti porta il cinema a casa tua.