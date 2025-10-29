WindTre Super Fibra: offerta con Netflix incluso per i clienti casa

WindTre è conosciuto dagli utenti, principalmente come un operatore telefonico per la linea mobile. Tuttavia l’operatore tradizionale è ottimo anche per quanto riguarda la linea fissa, con delle offerte per la casa incredibili, sia dal punto di vista qualitativo, sia dal punto di vista economico.

La super fibra di WindTre Permette agli utenti di avere una navigazione fino a 2,5 Gbps e non solo, perché scegliendo il gestore per la linea fissa, si possono avere anche degli extra davvero molto interessanti.

WindTre, le novità per la linea fissa

La linea fissa di WindTre consta di una serie di tariffe molto interessanti, che oltre alla navigazione offrono anche servizi extra, soprattutto per la visione di contenuti.

In particolare, WindTre offre una tariffa esclusiva, che comprende Super Fibra e Netflix con il suo piano standard con pubblicità. La tariffa prevede la super fibra, con fibra fino a 2,5 GB, chiamate illimitate incluse, giga illimitati sulle tue SIM e Modem Wi-Fi 7 incluso. Ma non è finita qui perché l’offerta prevede anche Amazon Prime per 12 mesi e il piano standard con pubblicità di Netflix con due schermi. Tutto ciò ha il costo di soli 31,49 € al mese.

Per gli utenti che non sono interessati ad avere Netflix, WindTre offre altre soluzioni. Per tutti i nuovi clienti è disponibile un’offerta con la Super Fibra, con fibra fino a 2,5 GB, chiamate illimitate incluse, giga illimitati sulle tue SIM, Modem Wi-Fi 7 incluso e Amazon Prime per 12 mesi. Questa tariffa è disponibile soltanto online, al costo di 24,99 € al mese.

Un’altra tariffa Limited Edition da non perdere è quella che unisce offerta Fibra + Mobile. Con questa offerta si ha a disposizione Super Fibra, con fibra fino a 2,5 GB, Modem Wi-Fi 7 incluso e Amazon Prime per 12 mesi, al costo di 23,99 € al mese, più la SIM con unlimited, con giga illimitati, minuti illimitati e 200 SMS, a soli 9,99 € al mese.