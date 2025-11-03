Ad
NewsOfferteVolantini

Expert: il Black Friday in anticipo che porta maxi risparmio

Le offerte Expert scaldano i cuori e alleggeriscono i pensieri con tecnologia e idee perfette per chi ama risparmiare con stile

scritto da Rossella Vitale 2 Minuti lettura
expert

Se l’amore fosse in saldo, probabilmente lo troveresti da Expert durante questo Black Friday, e forse Hugh Grant e Julia Roberts in Notting Hill avrebbero scelto una TV 4K invece del fiore all’occhiello romantico. Qui non serve aspettare che la persona giusta compaia dietro l’angolo: basta un carrello e la consapevolezza che stai per fare affari che ti mettono di buonumore. Adesso non parliamo di bigliettini piegati male ma di tecnologia, comfort, e un pizzico di orgoglio quando posi lo scontrino sul tavolo pensando “questa è stata una scelta geniale”. Preparati perché ci sono prodotti che faranno dire “oh sì” anche alla tua parte più esigente, quella che non si accontenta mai e che adora un buon affare tanto quanto un finale romantico. E no, non serve un bacio sotto la pioggia: qui basta il sorriso dopo aver premuto “acquista”.

Sfrutta offerte Amazon epiche, coupon segreti e super ribassi. Unisciti ai canali Telegram Codiciscontotech [va qui adesso] e Tecnofferte [pigia qui su] per ricevere ogni giorno news vantaggiose, idee risparmio e proposte tech pazzesche. Iscriviti e trasformerai i tuoi acquisti!

Le offerte Expert che fanno battere il cuore

Da Expert trovi la TCL Serie p69k smart TV 4K Ultra HD 75″ 75p69k, con Dolby Audio e HDR10+, Google TV a solo 499 euro. Sempre da Expert, lo smartphone XIAOMI Redmi Note 14 Pro ocean blue con 8GB di RAM e 256GB di memoria è a 219 euro, mentre da Expert il Redmi Note 14 5G coral green con 8GB e 256GB è a 179,90 euro. Da Expert spicca anche l’ASUS Vivobook 15 f1504va-bq126w, Intel® Core™ 5 120U, 16GB RAM, 512GB SSD a 499 euro.

Da Expert il Lenovo Ideapad 5 Slim 14″ con Intel Core Ultra 7, 16GB, 1TB a 849 euro. Per i gamer, da Expert trovi il bundle PlayStation 5 1TB + EA Sports FC™ 26 a 549 euro e le cuffie Bigben gaming stereo v3 nere a 19,90 euro. Da Expert non manca la casa: ferro da stiro Philips Serie 3000 a 24,90 euro, macchina caffè Philips Serie 800 a 229 euro, e piastra Remington S7750 a 29,90 euro.

volantino expert
volantino expert
volantino expert
volantino expert
volantino expert
volantino expert
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.