Apple Wach Series 11 è a prezzo REGALO su Amazon a novembre

Uno dei migliori smartwatch in circolazione viene proposto all’acquisto su Amazon con uno sconto importante sul suo valore originario di listino, offrendo così l’opportunità al consumatore di metterci le mani, risparmiando decisamente di più di quanto avrebbe immaginato. Stiamo ovviamente parlando di Apple Watch Series 11, il device che tutti desiderano e vorrebbero acquistare.

Nel momento in cui decidete di avvicinarvi a un prodotto di qusto tipo dovete sapere che esistono numerosi varianti, le quali non cambiano troppo nelle specifiche tecniche di base, ma allo stesso tempo portano a risultati differenti. Di base, nella variante che trovate oggi in promozione, è possibile godere di un pannello da 42 millimetri, diagonale perfettamente in linea con la maggior parte dei polsi, adatta sostanzialmente a tutti i consumatori, senza distinzioni particolari. Allo stesso tempo la connessione alla rete avviene solo tramite WiFi, ciò sta a significare che il prodotto non supporta l’eSIM, e di conseguenza dovrà sempre e soltanto fare affidamento su uno smartphone.

La colorazione di cui vi parliamo prevede il cinturino Sport, quindi realizzato interamente in silicone, in nero, con la bellissima chiusura che contraddistingue i prodotti dell’azienda di Cupertino, comodissima e capace di resistere per lungo periodo. Il cinturino è comunque facilmente intercambiabile scegliendo una delle tante varianti che potete trovare in commercio.

Apple Watch Series 11, il prezzo Amazon è da urlo solo oggi

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare per l’acquisto di questo smartwatch è davvero da primo della classe, si parte da un listino di 459 euro, per scendere di circa 40 euro, in modo tale da poter arrivare a dover sostenere un investimento finale corrispondente di soli 419 euro. Lo potete ordinare subito a questo link, sempre con garanzia della durata di 24 mesi.