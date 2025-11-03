WhatsApp: presto i messaggi verso Telegram e altre app

A quanto pare nelle fila del team di sviluppo di WhatsApp qualcosa si sta muovendo e sembra infatti che la società si stia preparando ad un cambiamento che può rappresentare una piccola svolta epocale, almeno per quanto riguarda gli utenti europei, nel vecchio continente infatti WhatsApp deve sottostare alle norme imposte dal Digital market Act, questo decreto, oltre a garantire la massima competitività di mercato, obbliga le applicazioni di messaggistica a garantire l’interoperabilità delle piattaforme l’una con l’altra, tradotto in parole povere, WhatsApp dovrà consentire di scambiare i messaggi anche verso altre applicazioni di messaggistica istantanea come Telegram.

Su questo fronte recentemente sembra esserci stato qualche cambiamento che preannuncia l’arrivo di questa funzionalità, a parlarcene sono stati i ragazzi di WhatsApp beta info che analizzando il codice sorgente dell’ultima versione per Android di WhatsApp hanno intravisto gli accenni all’introduzione di questa funzionalità, scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Messaggi verso piattaforme terze

Analizzando il codice sorgente emerge che molto presto assisteremo all’arrivo della possibilità di avviare una chat con un’applicazione terza, quest’ultima garantirà gli elementi indispensabili per una chat completa come: messaggi, audio, foto e video, non sono ancora supportati gli sticker e altri elementi multimediali che sicuramente arriveranno in un secondo momento quando gli elementi basilari e indispensabili saranno perfettamente collaudati.

Per poter scambiare i messaggi verso una piattaforma terza, quest’ultima dovrà supportare lo standard di messaggistica Signal che garantisce la presenza della crittografia end to end, questi elementi sono infatti indispensabili per garantire il massimo rispetto della privacy e della sicurezza per gli utenti, non a caso WhatsApp da diverso tempo sta spingendo verso l’adozione di tali standard un po’ tutte le piattaforme di messaggistica maggiori.

Ovviamente, prima di assistere all’arrivo definitivo di questa funzionalità, dovremmo attendere che WhatsApp concluda i suoi test interni, una volta fatto probabilmente assisteremo ad un primo rilascio graduale che poi lascerà spazio ad un rilascio su scala globale per tutti gli utenti.