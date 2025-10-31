Amazon, che SCONTO sul Motorola Moto G56: costa veramente poco

Il risparmio sull’acquisto del Motorola Moto G56 è davvero sorprendente, in questi giorni è disponibile una promozione più unica che rara su Amazon che abbassa notevolmente il livello di spesa, facilitando l’acquisto da parte del pubblico, e aprendo le porte verso un rapporto qualità/prezzo a tratti sorprendente.

Disponibile sul mercato da davvero pochi mesi, il device in questione raggiunge un peso di 200 grammi, dimostrando perfettamente la propria aderenza agli standard odierni, con dimensioni di 165,75 x 76,26 x 8,35 millimetri di spessore. Il display è da 6,72 pollici di diagonale, un IPS LCD che può raggiungere una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, protezione Gorilla Glass 7i, sempre refresh rate a 120Hz (così da poter godere della massima fluidità possibile), densità di 391 ppi e 16 milioni di colori.

A tessere le fila delle prestazioni ci pensa direttamente il processore MediaTek Dimensity 7060, octa-core con una frequenza di clock a 2,6GHz, sempre con al suo fianco si può trovare la GPU IMG BXM-8-256, con anche una configurazione più che interessante, difatti presenta 8GB di RAM e tanta memoria interna (espandibile con l’aiuto di una microSDXC fino a 2TB).

Nulla da dire per la qualità del comparto fotografico, difatti nella parte posteriore si trovano due sensori: un principale da 50 megapixel e anche un ultragrandangolare da 8 megapixel, con risoluzione di 8165 x 6124 pixel, sempre con angolo di ripresa massimo di 119 gradi, e stabilizzazione digitale.

Ricevete gratis i codici sconto Amazon e scoprite quali sono le migliori offerte, andando direttamente sul canale Telegram @codiciscontotech.

Amazon, attenzione allo sconto sul Motorola Moto G56

Acquistare il Motorola Moto G56 è davvero semplicissimo, proprio perché la spesa finale cui l’utente deve effettivamente sottostare corrisponde a 227,03 euro, contro i 308,90 euro previsti in origine di listino. Un risparmio assolutamente da non perdere che vi avvicina notevolmente all’acquisto, direttamente a questo link.

Nel momento in cui sceglierete di comprarlo, segnaliamo essere disponibili varie colorazioni tra cui optare, tutte in vendita allo stesso prezzo e sempre con 256GB di memoria interna.