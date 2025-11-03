Anche su Fairphone 4 arriva finalmente Android 15

Il Fairphone 4 compie un passo decisivo nel suo percorso di aggiornamenti software. Il dispositivo, infatti, riceve ufficialmente Android 15. Un traguardo che arriva con qualche giorno di anticipo rispetto al previsto. E che segna un’inversione di tendenza rispetto alle difficoltà del 2023. In tale occasione, infatti, l’aggiornamento ad Android 14 era stato prima rinviato e poi annullato. Il rilascio, avviato il 27 ottobre, è stato confermato da un rappresentante della società sul forum ufficiale. L’update pesa circa 1,6 GB e include le patch di sicurezza di ottobre 2025. Come da prassi, la distribuzione procede in modo graduale. In tal modo punta a garantire la stabilità del sistema e intervenire rapidamente in caso di anomalie. È una scelta coerente con la filosofia del marchio, che privilegia la qualità del rilascio rispetto alla velocità.

Fairphone 4 riceve Android 15: ecco i dettagli

Le prime testimonianze arrivate dagli utenti descrivono un’installazione priva di intoppi. Il solo inconveniente riscontrato finora riguarda un bug che nasconde l’elenco dei dispositivi Bluetooth associati. Un problema già segnalato e sotto osservazione da parte del team tecnico. Oltre tale dettaglio, la percezione generale è positiva e la community accoglie con sollievo un aggiornamento che si presenta stabile.

Riguardo le funzionalità, Android 15 introduce diverse novità destinate a migliorare l’esperienza d’uso. Tra le più rilevanti si trovano la possibilità di registrare solo una parte dello schermo e un rinnovato pannello Bluetooth interattivo. A ciò si aggiunge anche l’opzione per archiviare automaticamente le app inutilizzate. Inoltre, è possibile rimuovere la barra di ricerca dalla schermata iniziale e regolare il contrasto dello schermo. Infine, gli utenti potranno impostare un’app portafoglio predefinita e nascondere il nome del dispositivo nelle reti Wi-Fi. Si tratta di interventi mirati, pensati per aumentare la personalizzazione e la privacy.

Con tale aggiornamento, il Fairphone 4 torna ad allinearsi ai modelli successivi. Il risultato è un’ecosistema coerente, che rafforza l’identità di un marchio impegnato a dimostrare che sostenibilità e longevità tecnologica possono convivere. L’approccio di Fairphone continua a rappresentare una visione alternativa: meno centrata sulla corsa all’innovazione, più orientata a un’idea di progresso che mette al centro il valore del tempo.