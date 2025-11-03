Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Door 502L arriva in Italia

Nel settore degli elettrodomestici smart, l’attenzione dei consumatori si sta sempre più spostando verso soluzioni sempre più smart per la gestione degli alimenti. In tale contesto, Xiaomi introduce il Mijia Refrigerator Cross Door 502L. Si tratta di un frigorifero a doppia porta che punta ad offrire spazio, efficienza e controllo digitale. Il tutto con un prezzo di partenza fissato a 849 euro per il mercato europeo. Il modello ha dimensioni di 191,2×85,2×60 centimetri. Offre una capacità totale di 502 litri. Quantità suddivisa tra il vano frigorifero superiore da 297 litri. E il comparto freezer inferiore da 176 litri. All’interno si trova anche un cassetto dedicato, chiamato iFresh, regolabile tra -1 e 4 gradi, pensato per conservare in sicurezza alimenti delicati. Come, ad esempio, carne e pesce freschi. Il frigorifero è organizzato in maniera funzionale. Mensole e cassetti sono studiati per ottimizzare lo spazio. Inoltre, il frigo è dotato di un sistema dual inverter. Quest’ultimo permette una gestione stabile delle temperature.

Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Door 502L: ecco i dettagli

Uno dei punti di forza del nuovo frigo è la connettività smart. Attraverso l’app dedicata, l’utente può monitorare in tempo reale la temperatura di ciascun comparto e ricevere notifiche se una porta rimane aperta. La compatibilità con Amazon Alexa e Google Home consente di regolare le impostazioni anche tramite comandi vocali. Mentre tre modalità automatiche (Auto, Super Cool e Super Freeze) facilitano la conservazione ottimale degli alimenti a seconda delle esigenze quotidiane o di picchi di utilizzo. Inoltre, la tecnologia Ag+ Fresh a ioni di argento aiuta a ridurre odori e proliferazione batterica.

Dal punto di vista energetico, il frigorifero appartiene alla classe E. Con un consumo annuo stimato di 305 kWh. La presenza sul sito globale di Xiaomi segnala un imminente arrivo anche in Europa, Italia compresa. Ciò anche se la pagina dedicata sul portale italiano sia al momento vuota.

Con il Mijia Refrigerator Cross Door 502L, Xiaomi arricchisce il suo ecosistema. Ciò integrando funzionalità smart e gestione intelligente degli alimenti. Si tratta di un approccio che riflette una tendenza più ampia nel mercato della smart home, dove le soluzioni connesse stanno ridefinendo il modo in cui le famiglie organizzano la cucina e l’intera gestione domestica.