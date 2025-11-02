Very Mobile lancia una nuova offerta 5G a 5,99€ al mese

Very Mobile torna a far parlare di sé con una promozione aggressiva che conferma la sua filosofia “low cost e trasparente”. L’operatore virtuale, attivo sulla rete WindTre, propone un’offerta con 150GB in 5G, minuti e SMS illimitati al prezzo di 5,99€ al mese, valida per sempre e senza costi nascosti. L’attivazione è gratuita, così come la spedizione della SIM o l’attivazione in formato eSIM virtuale. In più, per chi passa a Very da operatori selezionati come Iliad, CoopVoce e PosteMobile, vi è un mese in omaggio.

L’iniziativa, disponibile fino al 13 novembre 2025, non prevede alcun vincolo, alcuna penale di disattivazione e massima chiarezza sui costi. Gli utenti pagano solo il canone mensile della propria offerta, con la certezza che eventuali consumi extra non genereranno spese impreviste. Se i Giga terminano, la navigazione si blocca automaticamente e può essere riattivata con un semplice click sull’appVery.

Very Mobile: navigazione 5g, trasparenza e servizi gratuiti

Very Mobile punta sulla qualità della rete e sulla semplicità di utilizzo. La copertura raggiunge il 99,7% della popolazione italiana in 4G e il 97% in 5G, garantendo velocità fino a 30Mbps per tutte le offerte e la possibilità di sfruttare la full speed 5G con piani dedicati. Gli utenti possono usare i Giga anche in modalità hotspot, condividendoli con altri dispositivi, e navigare in Unione Europea senza costi aggiuntivi, con 7,6GB dedicati più minuti e SMS illimitati.

Tutti i servizi essenziali, come “Ti ho cercato”, “RingMe” e hotspot, sono inclusi gratuitamente. Very ha anche scelto di bloccare in automatico i servizi a pagamento indesiderati, come abbonamenti e chiamate premium, per evitare spiacevoli addebiti. I clienti possono invece attivare in autonomia le chiamate internazionali o gestire le ricariche in modo flessibile, manualmente o tramite la ricarica automatica, che preleva solo il costo mensile dell’offerta.

Con oltre 3.000 punti vendita in tutta Italia e un servizio clienti sempre attivo al 1929, VeryMobile consolida la sua immagine di operatore trasparente, economico e immediato. In un mercato sempre più competitivo, la combinazione di rete 5G, zero vincoli e assistenza diretta rappresenta una strategia vincente e super vantaggiosa.