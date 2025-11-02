Lyca Mobile lancia Italy pink: 200GB e chiamate illimitate a 6,99€

Lyca Mobile rinnova la sua serie di offerte con Italy Pink, un piano pensato per chi desidera molti Giga, libertà totale nelle chiamate e un prezzo chiaro e senza sorprese. La promo, disponibile solo online, mette a disposizione 200GB di traffico dati, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS e 9GB per il roaming in Europa, il tutto a 6,99€ ogni 30 giorni.

La nuova promozione si rivolge soprattutto a chi cerca un piano conveniente per navigare in mobilità senza limiti, ma con la garanzia della rete Lyca Mobile, che offre copertura nazionale 4G e servizi di qualità. ItalyPink è dedicata ai nuovi clienti che attivano una SIM dal 23 febbraio 2024, e i 200GB sono validi esclusivamente per le registrazioni effettuate online o tramite rivenditori autorizzati. Le attivazioni precedenti godono comunque di un pacchetto proporzionato. Parliamo infatti di 150GB per le SIM acquistate tra dicembre 2023 e febbraio 2024, e 40GB per quelle registrate prima di tale data.

Lyca Mobile: navigazione senza pensieri e roaming UE incluso

Uno dei punti di forza dell’offerta Italy Pink è la possibilità di utilizzare il piano anche all’interno dell’UE, grazie ai 9GB di traffico dedicato in roaming, senza costi extra. I minuti e gli SMS illimitati restano validi anche in viaggio, permettendo di comunicare liberamente all’estero come in Italia.

L’attivazione dell’offerta è semplice e immediata. Si può acquistare la SIM direttamente online, oppure tramite i punti vendita aderenti, utilizzando il proprio credito telefonico per completare l’operazione. In più, i clienti possono rinnovare il piano in modo automatico ogni 30 giorni, garantendo continuità di servizio senza preoccupazioni.

Lyca Mobile conferma così la propria posizione nel mercato italiano delle tariffe low cost, puntando su grandi quantità di dati, massima trasparenza e un’offerta flessibile pensata per chi vive connesso ogni giorno. Italy Pink rappresenta una proposta equilibrata tra convenienza e prestazioni, ideale per chi utilizza lo smartphone per streaming, social e lavoro in mobilità.