Threads: arrivano i ghost post che spariscono dopo 24 ore

Un aspetto interessante della funzione è la gestione della privacy. Le risposte ai ghost post non saranno pubbliche, ma recapitate direttamente nella casella dei messaggi dell’utente. Ciò insieme alle eventuali reazioni o “mi piace”. In tal modo, Threads riduce la visibilità delle interazioni, offrendo un ambiente più intimo e meno soggetto al giudizio sociale. È una scelta che sembra rispondere al crescente, e forse contradditorio, bisogno di discrezione digitale.

I ghost post si inseriscono in un percorso di rinnovamento continuo della piattaforma. La sua strategia di espansione sta contribuendo a ridefinire l’immagine di Threads. La piattaforma, infatti, si sta trasformando in uno spazio con una propria identità. Anche grazie ad un pubblico in rapida crescita. Il superamento della soglia dei 400 milioni di utenti a livello globale conferma il successo della piattaforma. L’introduzione dei ghost post, in tale quadro, non appare come una funzione marginale, ma come il simbolo di una nuova fase della comunicazione online. Non resta che attendere e scoprire come funzioneranno concretamente la novità in arrivo su Threads.