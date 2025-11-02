Ad
Threads: arrivano i ghost post che spariscono dopo 24 ore

Stanno per arrivare su Threads i "ghost post". Si tratta di post che scompaiono dopo 24 ore e con commenti invisibili.

scritto da Margareth Galletta 2 Minuti lettura
Threads, la piattaforma di Meta, si prepara a introdurre una funzione che segna un ulteriore passo nella direzione della comunicazione effimera. Si tratta dei cosiddetti ghost post, messaggi destinati a scomparire automaticamente dopo 24 ore. Quest’ultimi sono stati pensati per consentire agli utenti di condividere contenuti senza che siano permanenti. Il nuovo strumento rappresenta un’evoluzione nel modo in cui gli utenti interagiscono con il proprio profilo. Attivando l’icona a forma di fantasma nel menu di creazione, è possibile pubblicare un messaggio temporaneo che, una volta nel feed, appare con una veste grafica distinta. Ovvero una bolla grigiastra che segnala la sua natura provvisoria. Dopo un giorno, il contenuto sparisce automaticamente, senza intervento dell’autore. L’obiettivo è garantire una maggiore libertà di espressione, incoraggiando la condivisione spontanea di pensieri o momenti senza pressioni.

Ecco come funzionano i nuovi ghost post su Threads

Un aspetto interessante della funzione è la gestione della privacy. Le risposte ai ghost post non saranno pubbliche, ma recapitate direttamente nella casella dei messaggi dell’utente. Ciò insieme alle eventuali reazioni o “mi piace”. In tal modo, Threads riduce la visibilità delle interazioni, offrendo un ambiente più intimo e meno soggetto al giudizio sociale. È una scelta che sembra rispondere al crescente, e forse contradditorio, bisogno di discrezione digitale.

I ghost post si inseriscono in un percorso di rinnovamento continuo della piattaforma. La sua strategia di espansione sta contribuendo a ridefinire l’immagine di Threads. La piattaforma, infatti, si sta trasformando in uno spazio con una propria identità. Anche grazie ad un pubblico in rapida crescita. Il superamento della soglia dei 400 milioni di utenti a livello globale conferma il successo della piattaforma. L’introduzione dei ghost post, in tale quadro, non appare come una funzione marginale, ma come il simbolo di una nuova fase della comunicazione online. Non resta che attendere e scoprire come funzioneranno concretamente la novità in arrivo su Threads.

