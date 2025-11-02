Threads, la piattaforma di Meta, si prepara a introdurre una funzione che segna un ulteriore passo nella direzione della comunicazione effimera. Si tratta dei cosiddetti ghost post, messaggi destinati a scomparire automaticamente dopo 24 ore. Quest’ultimi sono stati pensati per consentire agli utenti di condividere contenuti senza che siano permanenti. Il nuovo strumento rappresenta un’evoluzione nel modo in cui gli utenti interagiscono con il proprio profilo. Attivando l’icona a forma di fantasma nel menu di creazione, è possibile pubblicare un messaggio temporaneo che, una volta nel feed, appare con una veste grafica distinta. Ovvero una bolla grigiastra che segnala la sua natura provvisoria. Dopo un giorno, il contenuto sparisce automaticamente, senza intervento dell’autore. L’obiettivo è garantire una maggiore libertà di espressione, incoraggiando la condivisione spontanea di pensieri o momenti senza pressioni.
Threads: arrivano i ghost post che spariscono dopo 24 ore
Stanno per arrivare su Threads i "ghost post". Si tratta di post che scompaiono dopo 24 ore e con commenti invisibili.
