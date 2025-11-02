Xbox next-gen: ecco le novità in arrivo

La prossima generazione di Xbox sembra orientata a superare i confini tradizionali tra console e PC. Le ultime indiscrezioni indicano che Microsoft sta lavorando a un sistema capace di eseguire non solo i giochi nativi Xbox, ma anche i titoli per PC. Inclusi quelli delle generazioni precedenti, con il multiplayer gratuito come standard. La novità principale è l’adozione di Windows come base della piattaforma, ottimizzato per un’esperienza simile a quella di una console. Ciò con un’interfaccia pensata per il joypad e un avvio rapido. Alcuni osservatori hanno collegato tale evoluzione agli ultimi modelli portatili, come gli ASUS ROG Xbox Ally. A differenza di tali dispositivi, però, la nuova Xbox sarà in grado di eseguire effettivamente tutti i giochi della piattaforma. Secondo fonti considerate affidabili, come Windows Central e Digital Foundry, l’azienda punta a rendere la propria piattaforma di gioco sempre più flessibile, garantendo compatibilità e accessibilità.

Xbox next-gen: cosa aspettarsi?

Il progetto, però, presenta sfide significative. Rendere Windows competitivo con un sistema operativo console richiede interventi importanti sull’ottimizzazione dell’interfaccia e sulle prestazioni. Gli esperti evidenziano come sistemi come SteamOS, basati su Linux, siano ancora un punto di riferimento per la fluidità e la coerenza dell’esperienza utente. Il percorso di Microsoft in tal senso è lungo. L’abbandono del Pannello di controllo è ancora incompleto dopo oltre un decennio di lavoro, e adattare Windows per renderlo leggero come un sistema console resta un compito complesso.

Sul fronte hardware, la scelta di basare la nuova Xbox su APU AMD x64 appare coerente. Le ultime console condividono già gran parte della loro architettura con i PC. Mentre storicamente solo la Xbox 360 si distingueva per il processore PowerPC, e la prima Xbox montava un Pentium III standard.

L’evoluzione verso un modello ibrido Xbox-PC solleva interrogativi più ampi sul futuro del mercato delle console. Se la linea tra computer e dispositivi gaming diventerà sempre più sfumata, la flessibilità e la compatibilità potrebbero diventare criteri decisivi per attrarre i giocatori.