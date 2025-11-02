Ad
Hacking e Sicurezza InformaticaNews

Nuovo malware Herodotus: minaccia i conti correnti in Italia e Brasile

Herodotus è un nuovo malware Android che colpisce Italia e Brasile: ruba credenziali bancarie tramite app fasulle. Ecco come agisce e come difendersi.

scritto da Felice Galluccio 2 Minuti lettura
Nuovo malware Herodotus: minaccia i conti correnti in Italia e Brasile

Un nuovo allarme arriva dal team di Threat Fabric, che ha individuato un pericoloso malware bancario per Android denominato Herodotus, già attivo in Italia e Brasile. Si tratta di un trojan capace di assumere il controllo completo del dispositivo, con l’obiettivo di svuotare i conti correnti delle vittime. Il virus è stato creato utilizzando parti di codice del noto Brokewell e viene distribuito con il modello “malware-as-a-service”, ossia venduto e gestito attraverso piattaforme del dark web. In pratica, i cybercriminali pagano un abbonamento mensile per utilizzare il software e accedere a un pannello di controllo che consente di gestire gli smartphone infettati.

L’infezione parte sempre da un link di phishing inviato tramite SMS, email o app di messaggistica. Il collegamento rimanda a un sito dove l’utente scarica un’app malevola, chiamata “Banca Sicura” o, nella versione brasiliana, “Módulo Segurança Stone”, che non passa dal Play Store. Dopo l’installazione, l’app chiede di attivare i servizi di accessibilità di Android, progettati da Google per aiutare gli utenti con disabilità visive o motorie, ma spesso sfruttati dai malware per ottenere privilegi di sistema.

Come agisce e come difendersi

Con i permessi concessi, Herodotus può leggere ciò che appare sullo schermo, simulare tocchi, compilare campi di testo e perfino interagire con le app bancarie. Il trojan riconosce le app finanziarie presenti sul dispositivo e mostra interfacce false identiche a quelle originali per carpire le credenziali di accesso. Una volta ottenuti i dati, invia le informazioni ai server di comando e procede con accessi automatici che imitano il comportamento umano, eludendo così i sistemi di sicurezza delle banche.

Il modo più efficace per proteggersi è non cliccare mai su link sospetti ricevuti via messaggio o email. Le banche non richiedono mai di scaricare app attraverso collegamenti esterni. Inoltre, non bisogna mai autorizzare i servizi di accessibilità se non si conosce la reale funzione dell’app. Solo così è possibile prevenire infezioni che, come Herodotus, possono causare gravi danni economici.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!