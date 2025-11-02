Google aggiorna l’app Orologio: le novità introdotte con la versione 8.3

Con la versione 8.3 di Google Orologio, l’azienda ha introdotto una serie di piccoli ma significativi ritocchi che rendono l’app più coerente con il linguaggio visivo Material 3 Expressive. Il cambiamento più evidente riguarda la schermata della sveglia, dove i pulsanti “Posticipa” e “Interrompi” non appaiono più sovrapposti allo sfondo personalizzato dell’utente. Al loro posto, compare ora uno sfondo a tinta unita, che migliora la leggibilità e riduce il rischio che i comandi si confondano con i colori o le immagini di sfondo.

In precedenza, infatti, la visibilità dei tasti variava a seconda dello sfondo scelto, creando talvolta situazioni di scarsa chiarezza. La nuova interfaccia punta quindi a garantire un’esperienza più uniforme e funzionale, soprattutto nelle ore del risveglio, quando un contrasto chiaro può fare la differenza. Il cambiamento, segnalato da 9to5Google, rappresenta un ulteriore passo nel perfezionamento del restyling grafico iniziato da Google lo scorso agosto.

Menu riorganizzato e addio al riferimento a Google Assistant

Oltre al ritocco estetico, Google Orologio 8.3 introduce anche piccole modifiche strutturali. Aprendo il menu tramite i tre puntini in alto a destra, si nota un ordine diverso delle impostazioni: ora le voci relative alla sveglia si trovano prima di quelle dedicate all’orologio, invertendo la disposizione presente nella versione 8.2.

Un’altra novità riguarda l’integrazione con l’assistente virtuale. La voce “Routine dell’Assistente Google” è stata rinominata semplicemente “Routine”, segno del progressivo passaggio da Google Assistant al nuovo sistema Gemini. Anche l’icona associata è stata aggiornata per riflettere questo cambiamento.

Distribuzione graduale su Play Store del nuovo Orologio di Google

L’aggiornamento alla versione 8.3 è in rollout tramite il Play Store, ma non tutti gli utenti lo stanno ricevendo nello stesso momento. Alcuni dispositivi, come i Google Pixel 10, risultano ancora fermi alla versione precedente. Come di consueto, la distribuzione avverrà in modo graduale nelle prossime settimane, fino a coprire l’intera base installata.