KIA EV4 GT, la sportiva elettrica che punta alla Cupra Born VZ

La KIA EV4 GT è pronta a portare una ventata di adrenalina nel mondo delle compatte elettriche. Dopo il debutto della versione standard, la casa coreana ha svelato le prime immagini ufficiali della nuova variante ad alte prestazioni, confermando che il lancio è previsto per il 2026. Nelle foto diffuse da KIA si intravede un prototipo ancora camuffato. Anche se sono già riconoscibili le sue linee sportive e il carattere deciso.

La presentazione del modello è stata accompagnata dal debutto del nuovo GT-Wrap. Si tratta di una pellicola grafica dedicata a tutti i futuri modelli sportivi del marchio, ideata per esaltare il design e il dinamismo delle vetture della linea GT. Ciò che cattura maggiormente l’attenzione però è la presenza di elementi che ne rivelano la natura di sportiva elettrica. Sono stati infatti individuati cerchi in lega specifici, pinze freno verde acido e un paraurti anteriore leggermente rivisto, capace di trasmettere maggiore aggressività senza eccedere nelle forme.

KIA EV4 GT, potenza e trazione integrale per la nuova sportiva elettrica

Sotto il cofano la KIA EV4 GT promette prestazioni di alto livello. Le informazioni ufficiali non sono ancora state comunicate, ma secondo le prime anticipazioni la versione sportiva dovrebbe montare due motori elettrici per una potenza combinata di circa 400CV, abbinata alla trazione integrale. Tale configurazione la porrebbe in diretta competizione con rivali come la Cupra Born VZ. Parliamo di una delle compatte elettriche più performanti sul mercato europeo.

La batteria sarà quella da 81,4kWh già utilizzata nelle versioni “long range” della EV4, garantendo un mix tra prestazioni e autonomia. All’interno, anche se le immagini non lo mostrano ancora, si attendono personalizzazioni specifiche. Nello specifico: sedili sportivi, rivestimenti dedicati e una grafica esclusiva per l’ intrattenimento, pensata per sottolineare il DNA GT. È plausibile poi anche la presenza di un sistema di guida assistita evoluto, già visto su altri modelli elettrici della gamma.