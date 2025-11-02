Firefox: niente più estensioni spia

Nel settore digitale, in cui la protezione dei dati personali è diventata un criterio decisivo per la fiducia degli utenti, Mozilla introduce una novità importante. La quale punta ad offrire una maggiore trasparenza. Da domani, 3 novembre, il browser Firefox chiederà agli sviluppatori di dichiarare apertamente se le loro estensioni raccolgono o trasmettono dati sensibili. Ciò avverrà attraverso una nuova voce obbligatoria nel manifest denominata browser_specific_settings.gecko.data_collection_permissions. La misura, pensata come parte di una strategia più ampia, sarà inizialmente applicata solo alle nuove estensioni. Le versioni già disponibili non saranno immediatamente modificate, ma entro giugno del prossimo anno dovranno uniformarsi alle stesse regole. Il cambiamento trasforma il momento dell’installazione in un atto più consapevole. Nel dettaglio, un pop-up informerà l’utente sui dati raccolti e sulle finalità.

Firefox: ecco cosa cambia per le estensioni

Secondo quanto precisato dallo sviluppatore Alex Lekander, autore del post ufficiale di annuncio, la nuova chiave diventerà vincolante e permanente. Tutte le versioni successive dell’estensione dovranno mantenerla, pena l’esclusione dal marketplace ufficiale di Firefox. Inoltre, chi supporta ancora versioni precedenti del browser (la 140 per Desktop o la 142 per Android) dovrà garantire comunque un sistema alternativo per permettere agli utenti di gestire la raccolta dei propri dati in modo chiaro e immediato.

La novità si aggiunge a un ecosistema che già prevede schermate dedicate ai permessi di accesso a risorse hardware e software. Ma in tal caso la scelta dell’utente diventa decisiva: negare l’autorizzazione alla raccolta dei dati significa rinunciare all’estensione stessa. Non si tratta, dunque, di un’opzione assimilabile ai cookie di tracciamento, la cui accettazione resta facoltativa.

Con tale decisione, Mozilla consolida il proprio ruolo nel dibattito sulla privacy digitale e sulla gestione responsabile dei dati. In un’epoca in cui le piattaforme online sono chiamate a bilanciare innovazione e tutela, l’iniziativa di Firefox rappresenta un esempio di come la trasparenza possa diventare una leva per ricostruire la fiducia tra utenti e tecnologia.