Kia EV3 GT: la compatta elettrica che diventa adrenalina pura

La Kia EV3 GT è stata avvistata tra le curve del Nürburgring. Il prototipo indossava pesanti camuffamenti, ma alcuni dettagli non sono sfuggiti. Le pinze freno lime green, già viste nei test estivi, hanno catturato l’attenzione. Un segno di continuità estetica che lascia intuire l’identità definitiva del modello. I fari sembrano destinati a diventare full LED, mentre i paraurti ridisegnati promettono un look aggressivo. I cerchi montati durante le prove, presi dalla Hyundai Ioniq 6, non saranno parte della versione finale. Si ipotizzano nuove colorazioni esclusive, create per sottolineare la natura sportiva. Ci si chiede se la compatta urbana sia pronta a trasformarsi in un piccolo bolide a questo punto.
Anche l’abitacolo non resterà immutato, ma troveremo alcune modifiche. I sedili del modello Kia potrebbero essere sostituiti da versioni sportive con poggiatesta firmati dal logo GT. Le cuciture a contrasto riprenderebbero il colore delle pinze dei freni, creando un filo estetico coerente. L’interfaccia digitale, già dominata dal doppio schermo, dovrebbe arricchirsi con grafiche dedicate e funzioni pensate per la guida dinamica.
Potenza elettrica e tempi di debutto per la nuova Kia EV3 GT
Dal punto di vista tecnico, il modello Kia in versione GT possiede una batteria da 81,4 kWh con architettura a 800 V segna un netto passo in avanti. Questa soluzione consentirebbe ricariche rapidissime, difficili da trovare su modelli di pari dimensioni. A muovere la Kia EV3 GT dovrebbe esserci un sistema a doppio motore elettrico, con una potenza complessiva vicina ai 300 CV. Un valore che trasforma la compatta in una vera macchina da emozioni. I test intensivi al Nürburgring mostrano un progetto già avanzato, ma non ancora pronto al debutto ufficiale. Si pensava a un lancio entro la fine del 2025, ma adesso le indiscrezioni puntano alla prima metà del 2026. L’attesa sarà lunga, ma come spesso si dice, è proprio essa a rendere tutto migliore quando poi la si potrà avere sotto mano o ammirarla da vicino.