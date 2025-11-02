Ad
TikTok presenta Smart Split: l’intelligenza artificiale che crea clip virali dai video lunghi

scritto da Felice Galluccio 2 Minuti lettura
TikTok

Durante l’US Creator Summit, TikTok ha svelato tre novità pensate per migliorare l’esperienza dei creator e semplificare la produzione dei contenuti. Il punto centrale dell’annuncio è Smart Split, un nuovo strumento di editing basato sull’intelligenza artificiale che trasforma automaticamente i video lunghi — come podcast o vlog — in clip brevi e ottimizzate per il formato verticale, pronte per diventare virali sulla piattaforma.

Smart Split analizza i filmati di durata superiore a un minuto, individua le parti più coinvolgenti e le adatta in modo dinamico al formato mobile. L’AI si occupa di tutto: sceglie la durata, genera i sottotitoli, adatta l’inquadratura e crea versioni già pronte alla pubblicazione. Lo strumento è già disponibile a livello globale su TikTok Studio, la piattaforma web che consente di gestire e modificare i contenuti direttamente dal browser.

AI Outline e nuovo sistema di ricavi

Oltre a Smart Split, TikTok ha annunciato AI Outline, un assistente virtuale dedicato alla pianificazione dei video. Inserendo un’idea o un argomento, il sistema genera automaticamente una bozza completa: titoli, hashtag, script, suggerimenti per la narrazione e ganci per catturare l’attenzione nei primi secondi. Lo strumento è disponibile in anteprima per i creator maggiorenni negli Stati Uniti e in Canada, con un’espansione graduale in altri Paesi nelle prossime settimane.

La terza novità riguarda la monetizzazione. TikTok ha modificato i suoi piano in merito alla condivisione dei ricavi in riferimento agli abbonamenti. È stata aumentata la quota destinata ai creatori più attivi. Coloro che possiedono almeno 10.000 follower, 100.000 visualizzazioni mensili e pubblicano almeno tre video esclusivi per gli abbonati potranno ottenere fino al 90% dei ricavi, rispetto al 70% precedente.

Con tutti questi cambiamenti, che per qualcuno potrebbero essere minimi, la piattaforma punta a rafforzare la fidelizzazione dei creator. È in questo modo che TikTok si conferma ancora una volta il principale social per contenuti brevi con il supporto dell’intelligenza artificiale.

Felice Galluccio

