Google Watch, ultimo aggiornamento prima dell’addio: niente Wear OS 6

Dopo quasi tre anni dal debutto, il Google Pixel Watch di prima generazione sembra pronto a concludere la propria carriera software. Il colosso di Mountain View ha infatti avviato la distribuzione dell’aggiornamento di ottobre 2025. Mentre i nuovi PixelWatch hanno potuto fare il salto verso Wear OS 6, basato su Android16, il primo modello resta fermo alla versione WearOS 5.1, costruita su Android15.

La build in distribuzione, identificata come BW1A.251005.003.W1, sostituisce la precedente BW1A.250605.004, uscita nel mese di giugno. L’update riguarda sia la versione Bluetooth/Wi-Fi sia quella LTE. Le patch di sicurezza però restano quelle di giugno 2025, segno che Google ha scelto di concentrarsi su piccoli miglioramenti e correzioni di bug, piuttosto che su una vera e propria evoluzione del sistema operativo.

Google Pixel Watch: aggiornamento minore e nessun “regalo di fine carriera”

Il Pixel Watch originale, lanciato nel 2022, ha rappresentato il primo tentativo di Google di competere direttamente nel mercato degli smartwatch, introducendo un design raffinato e un ecosistema integrato con Android. Negli anni ha ricevuto aggiornamenti regolari, ma con l’arrivo della nuova generazione, la casa californiana ha deciso di chiudere il ciclo di supporto.

L’ultimo aggiornamento, quindi, non introduce novità estetiche come il nuovo stile Material 3 Expressive, né funzionalità inedite per la gestione della salute o dell’autonomia. Le app, però, continueranno a ricevere novità attraverso il Play Store, assicurando una certa longevità all’ecosistema.

Google ha poi pubblicato sul portale degli sviluppatori le immagini OTA complete, così da consentire agli utenti più esperti di installare manualmente l’update. Per chi preferisce la via tradizionale, basta aprire il menu Impostazioni, andare su Sistema e infine Aggiornamenti di sistema per verificare la disponibilità del pacchetto. Insomma, con questo ultimo aggiornamento, il Google Pixel Watch di prima generazione esce di scena con discrezione. Senza clamori ma con la dignità di un prodotto che ha aperto la strada alla rinascita di Wear OS, oggi più maturo che mai.