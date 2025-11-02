Ad
Tor Browser 15 disponibile: novità concrete per chi naviga in anonimato

Base tecnica aggiornata e cambi di supporto sono arrivati sul browser in incognito Tor, ecco come funziona il tutto

scritto da Felice Galluccio
Tor Browser

La nuova release di Tor Browser arriva alla versione 15 ed è costruita su Firefox 140 in edizione ESR. Si tratta anche dell’ultima versione compatibile con Linux a 32 bit: dalla prossima release il supporto resterà solo per sistemi a 64 bit. Cambiano i requisiti anche su Android: il livello minimo passerà alla versione 8, con l’uscita di scena delle 5, 6 e 7. L’aggiornamento eredita un anno di lavoro del progetto Mozilla sul fronte interfaccia ed esperienza d’uso, mantenendo come priorità la privacy e la navigazione anonima end-to-end.

Novità su desktop: organizzazione e ricerca più rapide

Tor 15

Su desktop debutta il supporto alle schede verticali: gli header si spostano in una colonna laterale per liberare spazio verticale al contenuto. Arrivano anche i gruppi di schede, che possono essere colorati, riordinati e rinominati per tenere insieme attività e contesti diversi. Il nuovo pulsante di ricerca unificato consente di passare istantaneamente da un motore all’altro, cercare tra preferiti e schede aperte e utilizzare le Quick Actions senza cambiare vista. L’impostazione operativa resta chiara: alla chiusura del browser, lo stato delle schede viene svuotato per ridurre le tracce locali e preservare l’anonimato.

Sicurezza su Android: blocco schede e cancellazione allo shutdown

Tor 15 _1

Sul fronte mobile la novità principale è uno strato di protezione aggiuntivo: le schede possono essere bloccate, in modo analogo alla modalità in incognito di altri browser. Anche senza chiudere l’app, un passaggio a un’altra applicazione richiederà l’autenticazione (impronta o metodo supportato dal dispositivo) per riaccedere. La funzione è opzionale, disattivata per impostazione predefinita e abilitabile dalle impostazioni. Resta in ogni caso il comportamento di base: alla chiusura del browser le schede vengono cancellate.

Il changelog completo elenca numerosi bug fix e affinamenti tecnici che accompagnano le novità d’interfaccia. Tor Browser 15 è sviluppato dal Tor Project, lo stesso team dietro al protocollo omonimo (The Onion Ring) basato su instradamento “a strati”, ed è scaricabile dal sito ufficiale. L’insieme degli interventi mette ordine nell’esperienza quotidiana: layout più flessibile su desktop, controlli aggiuntivi su mobile e impostazioni che continuano a privilegiare la riservatezza senza rinunciare alla velocità d’uso.

