Google Messaggi si prepara a un restyling: tante novità in arrivo

Google Messaggi

Negli ultimi mesi Google Messaggi è diventata una delle app Android più dinamiche in termini di aggiornamenti. Dopo l’introduzione di funzioni come Menzioni e Insights, l’app si prepara ora a un nuovo pacchetto di novità mirate a semplificare l’interazione quotidiana e migliorare la gestione delle conversazioni.

Secondo quanto scoperto dal leaker AssembleDebug, analizzando il codice della versione 20251020 dell’app, Google sta lavorando su due nuove funzionalità principali: un cestino per le conversazioni eliminate e una nuova interfaccia per l’uso a una mano. Entrambe rispondono a esigenze reali degli utenti e dimostrano come l’azienda voglia portare la sua app di messaggistica al livello delle alternative più mature.

Arriva il cestino per i messaggi eliminati

È una delle funzioni più richieste e — sorprendentemente — mai introdotte finora. L’analisi del codice ha rivelato la presenza di una nuova stringa denominata “Trash”, accompagnata da riferimenti a una tabella di database chiamata “trashed_conversations”.

In pratica, ciò significa che Google Messaggi avrà presto un cestino dove verranno conservate le chat cancellate prima della rimozione definitiva. Oggi, infatti, eliminare una conversazione equivale a perderla per sempre, senza possibilità di recupero.

La novità risolve un limite storico dell’app, che finora aveva solo una cartella Archivio per nascondere le chat senza eliminarle. Tuttavia, l’Archivio non svolgeva la stessa funzione di un cestino: era piuttosto un sistema temporaneo di ordinamento. Con l’introduzione del nuovo sistema, gli utenti potranno recuperare messaggi eliminati per errore o gestire in sicurezza la cronologia prima di una cancellazione definitiva.

Non è ancora chiaro se il cestino avrà un periodo di conservazione automatico (ad esempio 30 giorni, come in Gmail e Google Foto), ma è probabile che l’approccio sarà simile, con eliminazione automatica dopo un certo tempo per evitare di occupare spazio inutile.

Un nuovo menu per l’uso con una mano

La seconda novità riguarda l’interfaccia. Google sta sperimentando una nuova modalità di interazione a una mano, utile per gli smartphone sempre più grandi. Oggi, quando si seleziona un messaggio, le opzioni principali — come Rispondi, Inoltra, Elimina o Copia — compaiono nella barra superiore, richiedendo uno scomodo spostamento del pollice.

Nel nuovo layout, invece, comparirà un menu contestuale immediatamente sotto al messaggio selezionato, mentre il resto della schermata verrà sfocato per concentrare l’attenzione sull’azione in corso. Il menu si adatterà al tipo di contenuto:

sui messaggi testuali mostrerà opzioni come Rispondi, Copia, Info o Aggiungi a Speciali;

sulle immagini compariranno comandi come Salva o Condividi;

per i messaggi recenti, sarà possibile anche Modificare il testo appena inviato.

Questa soluzione non solo riduce il numero di tap necessari, ma migliora l’ergonomia d’uso, rendendo l’app più comoda su dispositivi di grandi dimensioni.