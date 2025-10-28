Google Messaggi: grosse novità per file multimediali e URL

Così come tutte le altre applicazioni di Google, anche Google Messaggi, l’applicazione per i messaggi proprietaria installata di default su Android, gode di tutta una campagna di aggiornamenti costanti che vengono rilasciati per rendere l’applicazione quanto più godibile e ricca di funzionalità per tutti, dopo tutti gli aggiornamenti dedicati all’introduzione del rinnovato linguaggio di design, ora Google e si sta concentrando su alcune funzionalità particolarmente richieste dalla community, non a caso oggi vi parliamo dell’update imminente di Google Messaggi che punta a introdurre alcuni cambiamenti che vogliono rendere l’esperienza d’uso più fluida e immediata.

Cambi per foto\video e URL

Il primo cambiamento di cui vogliamo parlarvi oggi e che è in fase di test riguarda l’invio di foto o video tramite messaggio, nello specifico precedentemente selezionare una foto dalla galleria oppure dall’elenco file presente nel gestore file imponeva l’utilizzo di due tasti distinti, nell’ultimo aggiornamento Google ha deciso di incorporare tutto all’interno di un unico tasto che aprirà un menu che mostrerà tutto quanto in modo unificato in modo da poter scegliere direttamente all’interno di quest’ultimo, non dovrete dunque fare più distinzione tra le foto salvate nella galleria e quelle invece scaricate come semplici file.

L’altro day invece riguarda la gestione degli URL, nello specifico quando riceverete un messaggio con all’interno un URL, non verrà più mostrato soltanto il link bensì l’anteprima del sito che lo riguarda, verrà infatti mostrata l’immagine principale del sito piccolo con i testi principali che lo riguardano subito al di sotto, ciò permetterà ovviamente all’utente di dare subito un rapido sguardo a quello che sta andando ad aprire aumentando di fatto la fluidità di uso ma anche la sicurezza nel caso si tratti di siti poco leciti.

Questo update è in fase di test è sicuramente la sua distribuzione a livello globale arriverà prossimamente piano piano come Google usa fare di consueto, ovviamente per ricevere l’update restate sempre aggiornati all’ultima versione disponibile.