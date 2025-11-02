Fitbit lancia il coach AI: ecco come funziona

Fitbit

Annunciato durante l’evento Made by Google ’25, il coach AI di Fitbit è finalmente realtà. Dopo mesi di sviluppo, la nuova funzione è ora disponibile in anteprima pubblica per gli utenti Android negli Stati Uniti con abbonamento a Fitbit Premium, mentre la versione iOS è attesa a breve.

Non si tratta di un semplice aggiornamento: è un cambio di paradigma. Fitbit passa da piattaforma di monitoraggio passivo a sistema di coaching intelligente, in grado di dialogare, adattarsi e comprendere il corpo e la mente dell’utente attraverso l’intelligenza artificiale di Gemini.

Un coach che ti conosce davvero

Il nuovo assistente AI non si limita a leggere i dati raccolti dal dispositivo, ma li interpreta e li trasforma in conversazioni e suggerimenti contestuali. Tutto parte da un colloquio iniziale, una sorta di check-up digitale di dieci minuti, durante il quale l’utente risponde a domande su motivazioni, abitudini, livelli di attività, sonno e stress.

Da quel momento il coach AI diventa un interlocutore sempre disponibile: nella chat integrata dell’app è possibile chiedere spiegazioni sui parametri biometrici, consigli per dormire meglio, modifiche al piano di allenamento o strategie per gestire giornate più stressanti.

A differenza dei sistemi statici del passato, il nuovo Fitbit “ascolta” e modifica in tempo reale i propri consigli, integrando le risposte dell’utente nel suo modello di apprendimento. È, di fatto, un coach che impara a conoscerti giorno dopo giorno.

Schede interattive e dati dinamici

Alla chat si affiancano schede interattive che visualizzano in tempo reale le informazioni chiave: passi, carico di attività fisica, qualità del sonno, punteggio di prontezza, frequenza cardiaca, temperatura corporea, ossigenazione e variabilità del battito.

L’intelligenza artificiale incrocia tutti questi parametri e individua pattern e correlazioni che sfuggirebbero a un’analisi manuale. Se rileva segni di stanchezza o stress, il sistema suggerisce una sessione di recupero o esercizi di respirazione; se nota un trend di miglioramento, propone di aumentare gradualmente l’intensità dell’allenamento. In pratica, il coach AI non si limita a registrare i progressi: li interpreta e reagisce, personalizzando ogni consiglio.