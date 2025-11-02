Amazon non si ferma: novembre inizia alla grande con sconti del 90%

Quello che Amazon sta facendo vedere durante gli ultimi anni è davvero incredibile, con gli utenti che ormai sanno benissimo di avere a che fare con la migliore realtà in assoluto nel panorama e-commerce. Chi non vuole perdersi assolutamente i migliori sconti, deve approfittare del nostro canale Telegram ufficiale che resta gratuito per tutti. Per entrare al suo interno bisogna solo cliccare qui.
Amazon, ecco cosa dovete scegliere tra le varie offerte di oggi
Una lista piena di offerte è disponibile su Amazon in queste ore e noi abbiamo provveduto a raccogliere i pezzi più importanti. Come si può vedere nell’elenco ci sono le descrizioni dei prodotti disponibili in sconto e i prezzi di vendita, con anche i link diretti alla pagina di acquisto. Non aspettate ancora, approfittatene subito:
- Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49 mm Sportwatch con robusta cassa in titanio Naturale e Alpine Loop Sahara – Medium. Fitness tracker, GPS di precisione, tanta autonomia, luminoso display Retina, PREZZO: 599,00€, LINK.
- Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11”, 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Argento, PREZZO: 339,00€, LINK.
- BONTEC Scrivania Elettrica Regolabile, 120 x 60 cm, Altezza 72-120 cm, Motore Silenzioso, 3 Memorie Preimpostate, Scrivania Gaming e da Ufficio, Gancio per Cuffie, Scrivania da Ufficio e Gaming, Nero, PREZZO: 83,99€, LINK.
- Philips Ambilight 43PUS8010 4K LED Smart TV – Display 43’’ con piattaforma Titan OS, Pixel Precise Ultra HD e Dolby Atmos Sound – Funziona con Alexa e Google Voice Assistant, PREZZO: 231,00€, LINK.
- Blackview Tab 60 Pro Android 15 Tablet con Scheda SIM, 12 GB RAM + 128 GB ROM/2 TB TF, 10 pollici con Widevine L1, Unisoc T606 Octa-core Gaming Tablets, Dual 4G SIM, 5G WiFi, 7700 mAh/Face ID/GMS/GPS, PREZZO: 99,99€, LINK.
- Philips Lighting Hue Go White and Color Ambiance, Lampada Portatile Connessa, Torcia LED Smart Zigbee + Bluetooth, Lampada LED Portatile, Bianco [Classe di efficienza energetica A+], PREZZO: 55,90€, LINK.